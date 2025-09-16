USU: Gazasta tulevien lasten hoito maksaisi 3-5 miljoonaa euroa

Kymmenen Gazan sodassa vammautuneen tai sairastuneen lapsen Suomessa hoitamisen arvioidaan maksavan noin 3–5 miljoonaa euroa, kertoo Uutissuomalainen (USU). Tieto ilmenee HUSin sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) toimittamasta laskelmasta.

Helsingin ja Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä on ilmoittanut, että sillä olisi valmius hoitaa yksittäisiä lapsipotilaita.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että STM on pyytänyt HUSilta laskelmaa hoitamisen kustannuksista.

– Meiltä on kysytty alustavaa kustannusarviota, ja sellaisen olemme ministeriöön toimittaneet, hän sanoo USU:lle.

Mäkijärven mukaan HUS ei summaa maksaisi, vaan lasku lankeaisi valtiolle tai siihen saattaisi saada rahaa EU:lta.

Kustannuksiin sisältyvät kuljetus ja hoito. Mäkijärvi arvioi, että lapsista moni saattaisi tarvita pidempiaikaista hoitoa.

Mäkijärvi sanoo, että lääkärinä hän kokee eettiseksi velvollisuudekseen auttaa.

– Mutta ymmärrän toki nämä yleiset seikat, kuten kansainvälisen poliittisen tilanteen ja valtion päätökset, jotka tässä vaikuttavat, hän toteaa.

Hallitukselta odotetaan päätöksiä siitä, voidaanko lapsia ottaa Suomeen. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on aiemmin todennut, että lasten tuomista Suomeen selvitetään.

Hallituspuolueista sekä perussuomalaiset että kristillisdemokraatit ovat suhtautuneet ajatukseen kriittisesti. RKP puolestaan on kannattanut asian selvittämistä.