USU: Enemmistö suurista kaupungeista ei järjestä ilotulitusta uutenavuotena

Enemmistö 20 suurimmasta kaupungista ei järjestä perinteistä ilotulitusta uutenavuotena, kertoo Uutissuomalainen. Tieto pohjaa teetettyyn kyselyyn.

Ilotulitusta eivät järjestä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Kuopio, Lahti, Pori, Kouvola, Hämeenlinna, Vaasa, Porvoo ja Salo.

Ilotulituksen järjestävät seitsemän kaupunkia, jotka ovat Turku, Jyväskylä, Joensuu, Lappeenranta, Seinäjoki, Rovaniemi ja Mikkeli.

Ilotulituksesta luopumista perustellaan ympäristösyillä, metelin välttämisellä ja kustannussäästöillä.

– Helsinki on saanut palautetta ilotulituksen haitoista muun muassa eläimille ja pienille lapsille. Ilotulitus on koettu myös epäekologiseksi, ja joinakin vuosina se on jouduttu perumaan sääolosuhteiden vuoksi. Viime vuonna perumisen aiheutti kova tuuli, kertoo Helsingin tapahtumasäätiön viestintäpäällikkö Anna Mäkelä Uutissuomalaiselle.

Osassa kunnista ilotulitus korvataan valotaide-esityksellä tai pyronäytöksellä. Esimerkiksi Helsingissä toteutetaan pyronäytös ja Espoossa vesi- ja valoteos.