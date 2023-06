USU: 32000 koiraa ilmoitettu uuteen rekisteriin

Ruokaviraston uuteen koirarekisteriin on ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröity noin 32 000 koiraa, kertoo Uutissuomalainen. Rekisteri otettiin käyttöön 8. toukokuuta.

Suomessa on arvioiden mukaan 700 000–800 000 koiraa, joista vasta 4–4,5 prosenttia on rekisteröity uuteen palveluun. Lain mukaan kaikki koirat on rekisteröitävä vuoden loppuun mennessä.

– Koska arviot koiramäärästä vaihtelevat, virallinen tavoite on, että vuoden lopussa rekisterissä olisi 600 000 koiraa. Jos nykytahti jatkuu, tavoite ei toteudu, Ruokaviraston erityisasiantuntija Terhi Jääskeläinen kertoo USU:lle.

Hänen mukaansa heti rekisterin avaamisen jälkeen rekisteröintejä tuli runsaasti, mutta sen jälkeen tahti on rauhoittunut 400–600 ilmoitukseen päivässä.

Jääskeläisen mukaan uuden rekisterin tarkoitus on muun muassa parantaa eläinten hyvinvointia ja tunnistettavuutta. Tavoitteena on puuttua erityisesti pentutehtailuun ja koirien laittomaan maahantuontiin.

Rekisteröinnin toteutumista valvovat lähinnä kunnaneläinlääkärit ja läänineläinlääkärit. Alkuvaiheessa rekisteröinnin laiminlyönnistä ei Jääskeläisen mukaan rangaista, ja jatkossa seuraamuksiin vaikuttaa toiminnan mittaluokka.

Mikäli kehotus ja määräys eivät auta, voidaan koiran haltijalle määrätä uhkasakkoja sekä seuraamusmaksu tunnistamismerkinnän laiminlyönnistä.

Koiran haltijan tulee rekisteröidä koiransa Ruokaviraston rekisteriin, vaikka koira olisi jo aiemmin rekisteröity Kennelliittoon. EU:n tietosuoja-asetus estää tietojen poiminnan toisen tahon ylläpitämästä rekisteristä.

Tänä vuonna syntyneen pennun tiedot tulee ilmoittaa viimeistään pennun ollessa kolme kuukautta tai uuteen kotiin luovuttamisen yhteydessä, jos pentu luovutetaan alle kolmekuisena. Vanhojen koirien osalta takarajana on vuoden loppu.

Rekisteröinti edellyttää, että koiraan on asennettu mikrosiru. Rekisteröinti maksaa sähköisen asioinnin kautta 10 euroa. Hinta on 19 euroa koiraa kohti, jos rekisteröinnin tai haltijan vaihdoksen tekee paperilomakkeella tai sähköpostitse.

Tällä hetkellä valmistellaan myös kissarekisterin perustamista. Se toimisi pääpiirteittäin samalla tavalla kuin koirarekisteri.

LUE MYÖS:

SK: Kissojen omistajia odottaa uusi maksu