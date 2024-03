Useissa somepalveluissa laajoja häiriöitä

Useissa suosituissa somepalveluissa on havaittu laajoja häiriöitä.

Erityisesti Facebookin ja Instagramin käyttäjät ovat raportoineet ongelmia palveluihin kirjautumisessa. Vikailmoituksia keräävän Downdetector-sivuston mukaan häiriötä on raportoitu useita tuhansia kappaleita.

Sivuston mukaan häiriöt alkoivat viiden aikaan iltapäivästä.

Instagramin ja Facebookin omistaa yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Meta. Myös Facebook Messenger -viestisovelluksessa on havaittu häiriöitä.

Metan viestintäjohtaja kertoo X:ssä, että yhtiö selvittää häiriöiden syytä.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024