USA:n suurlähettiläs ohjushyökkäyksen jälkeen: Ukraina tarvitsee rahoitusta nyt

Venäjän massiivisen ohjushyökkäyksen jälkeen Ukrainan kaupunkeihin Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs Bridget Brink korosti viestipalvelu X:ssä, että maa tarvitsee rahoitusta jatkaakseen vapaustaistelua ensi vuonna.

Hän julkaisi kuvakaappauksen (katso tviitti jutun lopussa), joka sisältää viestejä ilmahälytyksistä Kiovassa.

– Tämän ukrainalaiset näkevät puhelimissaan tänä aamuna: ja sen seurauksena miljoonat miehet, naiset ja lapset ovat pommisuojissa Venäjän ampuessa ohjuksia eri puolille maata. Ukraina tarvitsee nyt rahoitusta jatkaakseen taistelua vapauden puolesta tällaisesta kauhusta vuonna 2024, hän kirjoitti.

Venäjä hyökkäsi Kiovaan, Lviviin, Harkovaan, Konotopiin, Dniproon ja Zaporižžjaan.

Alustavien tietojen mukaan Venäjällä oli käytössä 18 strategista Tu-95-pommittajaa ja lähes kaikentyyppisiä ohjuksia sekä drooneja.

Pääministeri Denys Shmyhal sanoi Ukrinformin mukaan, että Venäjän massiivisen ilmaiskun kohteena Ukrainaan oli sosiaalinen ja kriittinen infrastruktuuri.

Vihollisen raketti-iskussa pääkaupungissa kuoli yksi ja loukkaantui 17. Kaksi ihmistä kuoli ja 15 loukkaantui Odessaan tehdyssä hyökkäyksessä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän pommituksissa kuoli neljä ihmistä.

Ukrainan asevoimien ylipäällikkö Valerii Zaluzhnyi kertoi, että Ukrainan ilmavoimat tuhosivat yhteistyössä Ukrainan puolustusvoimien yksiköiden kanssa 27 vihollisen Shahed-136/131 droonia ja 87 Kh-101/Kh-555/Kh-55 risteilyohjusta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainan vastaavan terrori-iskuihin.

– Jatkamme taistelua koko maamme, jokaisen kaupunkimme ja jokaisen kansalaisen turvallisuuden puolesta. Venäjän terrorismin on hävittävä ja se häviää, hän vannoi.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 29, 2023