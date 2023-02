USA:n sotilaat saivat jääkylvyn Lapissa

Yhdysvaltain 11. maahanlaskudivisioonan sotilaita lensi viikonloppuna Suomeen pohjoisnavan ylitse Alaskasta, kerrotaan Yhdysvaltain Euroopan ja Afrikan joukkojen Twitter-tilillä.

Arctic Angels -nimisen divisioonan sotilaat liittyvät 10. vuoristodivisioonan ja Virginian kansalliskaartin yksiköihin Lapissa, jossa Jääkäriprikaati järjestää talviolosuhdekoulutusta yhdysvaltalaisjoukoille 6.2. – 7.3.2023.

Maavoimat kertoo tiedotteessaan, että koulutustapahtumaan osallistuu henkilökuntaa Jääkäriprikaatista sekä kevyttä jalkaväkeä ja pataljoonan esikunnan osia Yhdysvaltojen maavoimista. Kansainvälisen osaston vahvuus on enimmillään noin 290 henkilöä.

Amerikkalaissotilaat harjoittelevat muun muassa avantoon putoamista ja takaisin jäälle nousemista. Eräs 11. maahanlaskudivisioonan sotilaista kuvailee sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla (jutun alla) kokemusta ”hienoksi ja mukavaksi”.

Yhteisen harjoittelun tavoitteena on kehittää taktista yhteensopivuutta Yhdysvaltojen maavoimien kanssa Pohjois-Suomen vaativissa olosuhteissa. Jääkäriprikaatin arktisen koulutuksen ammattilaiset kouluttavat osallistujille talviolosuhteissa vaadittavia henkilökohtaisia selviytymistaitoja, taistelutekniikkaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Koulutuksen päätteeksi yhdysvaltalaisjoukot osallistuvat Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitukseen, joka järjestetään Lapin alueella 24.2. – 3.3.

Koulutustapahtuma on osa Yhdysvaltain asevoimien Arctic Forge 23 -harjoituskonseptia ja ainoa Suomessa järjestettävä osakokonaisuus. Koulutus on osa puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien vuoden 2023 harjoitus- ja koulutustoimintaa.

The Finnish way of wishing you a warm welcome!

As #ArcticForge 23 progresses, #Soldiers assigned to @11thAirborneDiv just arrived in Finland with an over the pole flight from Alaska. The “Arctic Angels” join units of @10MTNDIV and @VaNationalGuard for 3 weeks of joint training led by Finland's @JaakariPR. #AF23 @US_EUCOM pic.twitter.com/uAGfAlYT7I

— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) February 18, 2023