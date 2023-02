USA:n sotilaat harjoituksessa Suomen pohjoisosissa

Amerikkalaissotilaat ovat aloittaneet maanantaina arktisen sodankäynnin harjoituksen yhdessä Jääkäriprikaatin kanssa Sodankylässä.

Koulutustapahtumaan osallistuu puolustusvoimien henkilökuntaa sekä kevyttä jalkaväkeä ja pataljoonan esikunnan osia Yhdysvaltojen maavoimista. Kansainvälisen osaston vahvuus on enimmillään noin 290 henkilöä.

Yhteisen harjoittelun tavoitteena on kehittää taktista yhteensopivuutta Yhdysvaltojen maavoimien kanssa Pohjois-Suomen vaativissa olosuhteissa.

– Jääkäriprikaatin arktisen koulutuksen ammattilaiset kouluttavat osallistujille talviolosuhteissa vaadittavia henkilökohtaisia selviytymistaitoja, taistelutekniikkaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä, Maavoimien tiedotteessa todetaan.

Koulutuksen päätteeksi amerikkalaisjoukot osallistuvat Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitukseen, joka järjestetään Lapin alueella helmikuun 24. päivästä maaliskuun 3. päivään asti.

Koulutustapahtuma on osa Yhdysvaltain asevoimien Arctic Forge 23 -harjoituskonseptia ja ainoa Suomessa järjestettävä osakokonaisuus.

”Together with the Jaeger Brigade in Sodankylä, the American soldiers will exercise tactical interoperability in the coldest wilderness of northern Europe.” https://t.co/MGjU8wiCqT

— Petteri Kajanmaa (@PutteKaj) February 5, 2023