USA:n oikeusministeri vahvistaa: Nicolas Maduro joutuu syytteeseen

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ja tämän vaimo Cilia Flores on asetettu syytteeseen liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkissa, Yhdysvaltojen oikeusministeri Pam Bondi vahvistaa. Maduroa syytetään muun muassa narkoterrorismista, kokaiinin salakuljetuksesta ja aseiden hallussapidosta, Bondi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Bondin mukaan Maduron vaimoineen tulee ”kohtaaman Yhdysvaltojen oikeuden koko ankaruudessaan Yhdysvaltain maaperällä, yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa”. Bond kiitti viestissään Yhdysvaltojen asevoimia ”uskomattoman ja erittäin onnistuneen” pidätyksen suorittamisesta.
Yhdysvallat vangitsi Maduron aikaisemmin lauantaina Venezuelassa toteutetussa operaatiossa. Senaattori Mike Leen mukaan ulkoministeri Marco Rubio on vahvistanut iskun tavoitteena olleen Maduron pidättäminen, eikä sotilaallisia toimia ole Maduron vangitsemisen jälkeen enää odotettavissa.
Maduroa vastaan nostettiin Yhdysvalloissa syytteet jo vuonna 2020. Venezuelan diktaattorin väitetään muun muassa johtaneen kokaiinikauppaa harjoittanutta Cartel de los Soles-verkostoa.
Presidentti Donald Trump pitää Venezuelan operaatiosta tiedotustilaisuuden iltakuudelta Suomen aikaa.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
He anticipates no further action in Venezuela now that Maduro is in U.S. custody
