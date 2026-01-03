Verkkouutiset

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on Yhdysvaltojen hallusa. (Photo by Federico PARRA / AFP), AFP / LEHTIKUVA / FEDERICO PARRA

USA:n oikeusministeri vahvistaa: Nicolas Maduro joutuu syytteeseen

  • Julkaistu 03.01.2026 | 14:56
  • Päivitetty 03.01.2026 | 16:33
  • Venezuela
Pam Bondin mukaan Venezuelan presidentti joutuu oikeuden eteen huumesyytteistä Yhdysvalloissa.
Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ja tämän vaimo Cilia Flores on asetettu syytteeseen liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkissa, Yhdysvaltojen oikeusministeri Pam Bondi vahvistaa. Maduroa syytetään muun muassa narkoterrorismista, kokaiinin salakuljetuksesta ja aseiden hallussapidosta, Bondi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Bondin mukaan Maduron vaimoineen tulee ”kohtaaman Yhdysvaltojen oikeuden koko ankaruudessaan Yhdysvaltain maaperällä, yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa”. Bond kiitti viestissään Yhdysvaltojen asevoimia ”uskomattoman ja erittäin onnistuneen” pidätyksen suorittamisesta.

Yhdysvallat vangitsi Maduron aikaisemmin lauantaina Venezuelassa toteutetussa operaatiossa. Senaattori Mike Leen mukaan ulkoministeri Marco Rubio on vahvistanut iskun tavoitteena olleen Maduron pidättäminen, eikä sotilaallisia toimia ole Maduron vangitsemisen jälkeen enää odotettavissa.

Maduroa vastaan nostettiin Yhdysvalloissa syytteet jo vuonna 2020. Venezuelan diktaattorin väitetään muun muassa  johtaneen kokaiinikauppaa harjoittanutta Cartel de los Soles-verkostoa.

Presidentti Donald Trump pitää Venezuelan operaatiosta tiedotustilaisuuden iltakuudelta Suomen aikaa.

Uusimmat
