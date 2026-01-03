USA:n merivoimat varautuu F-35:n häive-edun heikkenemiseen

Yhdysvaltain merivoimat on vahvistanut tilaavansa Britanniasta Leonardo UK:lta BriteCloud Active Expendable Decoy -valemaalilaitteita integroitaviksi puolustushaaran F-35-hävittäjälaivastoon. Yhdysvalloissa laite saa tunnuksen AN ALQ 260(V).

Järjestelmä, josta merivoimat kävi neuvotteluja vuosina 2024–25, on tarkoitettu vastatoimeksi tutkaohjautuvia ohjuksia vastaan. Tilauksen arvoa tai määriä ei ole julkaistu, mutta se sisältää varaosia, testilaitteita ja tukijärjestelmiä.

Aiempien hankintojen perusteella vuosittainen kokonaismäärä on kuitenkin arviolta 3000–6000 kappaletta. Yhdysvaltain merivoimilla on tällä hetkellä 69 tukialuskäyttöön suunniteltua F-35C-hävittäjää ja merijalkaväellä on lisäksi 175 B- ja C-version hävittäjää. Suunnitelmien mukaan kokonaismääräksi on tulossa noin 670 F-35-konetta.

Merivoimat perustelee hankintaa yhdestä lähteestä yli 14 vuotta kestäneeseen yhteiseen tutkimukseen, kehittämiseen, integrointiin ja testaukseen Leonardo UK:n kanssa läheisessä yhteistyössä Britannian puolustusministeriön kanssa. Julkistuksessa huomautetaan, että tilauksen jakaminen mille tahansa vaihtoehtoiselle toimittajalle aiheuttaisi kahdeksan vuoden viiveen, mikä ei ollut hyväksyttävää.

Operatiivisesti päätös heijastaa F-35:n omasuoja-arkkitehtuurin pitkään tiedossa olleen rajallisuuden selvää tunnustamista. Vaikka koneen häiveteknologia – muotoilu ja pinnoite –heikentävät sen näkymistä maalinosoitustutkissa, sen tuoma etu heikkenee ajan myötä tutkien kehityksen myötä.

Koneen BAE Systems ASQ-239 -elektronisen sodankäynnin järjestelmä, joka pystyy havaitsemaan uhat, paikantamaan ne ja kohdistamaan niihin elektronista häirintää, ei tuota omia heitteitä. Neljännen sukupolven koneissa on metalloidun silpun heittimet, joilla häiritään lähestyvän ohjuksen hakupäätä.

Valemaalilaite lisää F-35:n ulompaan omasuojajärjestelmään kriittisen elementin, joka parantaa koneen selviytymistä, kun häive-etu alkaa heikentyä. Nykyiselläänkin se tarjoaa tehokkaasti puolustetussa ilmatilassa vielä yhden lisäkeinon konetta uhkaavan ohjuksen maalilukituksen rikkomiseksi tarvitsematta turvautua jatkuvaan häirinnän käyttöön.

Yhdysvaltain merivoimien tilaama laite on BriteCloudin kompakti 218-versio, joka on kooltaan noin 20 kertaa 5 kertaa 2,5 senttimetriä ja sopii standardiheittimeen AN-ALE-47, joten koneeseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Toisen sukupolven uhrattavissa oleva aktiivitoiminen laite on ohjelmoitavissa operatiivisen tarpeen mukaan. Laite on jo täysin integroitu F-35:een.