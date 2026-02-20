USA:n kongressiedustajilta selvä viesti: Grönlantiin ei kosketa

Suomen Etyj-valtuuskunta osallistui 19. helmikuuta Wienissä Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8 (Nordic-Baltic Eight)-tapaamiseen Yhdysvaltojen kanssa. Keskusteluissa Yhdysvaltain kongressiedustajat vakuuttivat vahvaa yhteistyötä ja Grönlannin oikeutta päättää omista asioistaan.

Tapaamisessa keskusteltiin arktisesta turvallisuudesta, Grönlannin kysymyksestä, alueiden välisestä yhteistyöstä ja Ukrainan tukemisesta.

Yhdysvaltojen senaatin puolustusvaliokunnan republikaanipuheenjohtaja Roger F. Wicker painotti puheenvuorossaan, että paikalla on vain pitkäaikaisia ystäviä. Hän kiitti Grönlannin ja Tanskan edustajien kanssa käydyistä keskusteluista ja totesi, että jos Grönlanti sanoo, ettei se ole kaupan, niin sitten asia on näin.

Wicker toivoo, että Pohjoismaiden ja Baltian kahdeksikko sekä Yhdysvallat voisivat keskittyä todelliseen turvallisuusuhkaan eli Venäjään sekä Ukrainan tukemiseen.

Demokraatteja edustavat edustajainhuoneen jäsen Marc Veasey ja senaattori Sheldon Whitehouse toistivat Wickerin tyynnyttelevää viestiä siitä, että Baltiassa voidaan luottaa Yhdysvaltojen läsnäoloon alueellaan ja että arktisia haasteita ratkotaan yhteistyössä.

Veaseyn mukaan Euroopan puolustusmenojen nostaminen on tärkeää myös siitä näkökulmasta, että se helpottaa Eurooppa-yhteistyön jatkamisen perustelemista amerikkalaisäänestäjille.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) kiitti kongressiedustajia transatlanttista yhteyttä vahvistavista viesteistä. Hän painotti, että NB8-maat ovat samaa joukkuetta Yhdysvaltojen kanssa ja että alueiden intressit ovat yhteneviä.

– Yhdysvallat haluaa pysäyttää varjolaivaston ja lopettaa Venäjän-sanktioiden kiertämisen. Nämä ovat kriittisiä tavoitteita myös NB8-maille, ja me olemme myös osoittaneet kykymme toimia ja pysäyttää näitä aluksia. Meille nämä huonokuntoiset laivat aiheuttavat myös valtavan ympäristökatastrofiriskin, Kaunisto sanoi tiedotteen mukaan.