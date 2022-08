USA:n kommunistit perustivat ajatuspajan Z-lipun alla

Amerikkalaiskommunistit perustivat 6. elokuuta 2022 ajatuspajan nimeltä Center for Political Innovation (CPIUSA) (”Poliittisen innovaation keskus”).

Nimeä ”Yhdistykää imperialisteja vastaan” kantaneen perustamiskonferenssin avajaisseremoniassa olivat esillä venäläisimperialistiset symbolit, kuten yrjönnauhat, voitonlippu, Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tukeva Z-lippu ja niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan” (DNR) lippu.

Lisäksi esillä olivat Kiinan ja Yhdysvaltain liput, taustalla soi Kansainvälinen ja korokkeella olivat presidentti Abraham Lincolnin ja Mustien panttereiden marttyyrin Fred Hamptonin kuvat.

Ajatuspajaa johtaa Työväen maailman puolueeseen (Workers World Party) kuuluva Caleb Caupin, joka oli aikanaan vuonna 2011 aloittamassa Occupy Wall Street-liikettä.

Ajatuspajan takana oleva Työväen maailman puolue on jo vuonna 1959 perustettu marxilais-leniläinen vallankumouksellinen kommunistipuolue, joka on perustettu samannimisen lehden ympärille.

Historiansa aikana puolue on ammentanut marxismi-leninismin lisäksi Josif Stalinin, Lev Trotskin, Mao Tse-tungin ja Kim Il-Sungin opeista.

Puolue tukee kaikkia Yhdysvaltojen vastustajia. Caupinin aikana puolue on tukenut ja tehnyt yhteistyötä Venäjän, Kiinan, Kuuban, Venezuelan, Iranin ja sen liittolaisten sekä Pohjois-Korean kanssa, johon sillä on ollut viralliset yhteydet jo Vietnamin sodan vastustamisesta lähtien. Puolue tukee myös diktaattori Aleksandr Lukašenkon Valko-Venäjää ja pitää Ukrainaa natsivaltiona.

Omien sanojensa mukaan ”sorrettujen puolella” olevan puolueen ja lehden teemoja ovat myös kapitalismin vastustaminen ympäristö- ja ilmastopoliittisista syistä, ”naisten ja sorrettujen oikeudet”,”LGBTQ2+-vapautusliike” sekä mustien ja siirtolaisten oikeudet.

CPIUSA kertoo kotisivuillaan olevansa ”isänmaallinen ajatuspaja, joka on omistautunut edistämään anti-imperialismia ja sosialismia”.

American communists celebrate as they open a new chapter of their “think-tank” @CPIUSA in Chicago.

They fly the flags of China and the “Donetsk People’s Republic while also brandishing the Z sign that is used to voice support for Russia’s invasion of Ukraine.

Pure insanity. pic.twitter.com/Q2UkKIDkPe

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 7, 2022