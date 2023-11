USA:n kenraali: Laajempi sota Lähi-idässä vältettiin

Yhdysvaltalaiskenraalin arvion mukaan laajempi alueellinen konflikti Lähi-idässä on pystytty välttämään, kertoo BBC.

– Tällä hetkellä näemme tämän konfliktin olevan rajoittunut Israelin ja Hamasin välille, prikaatinkenraali Patrick S. Ryder kommentoi BBC Newsnightin haastattelussa.

Konfliktin leviämistä on pelätty ja siitä on ollut alustavia merkkejä. Merkkejä pienemmistä konflikteista on havaittu Syyriassa, Irakissa ja Libanonissa.

Libanonilaisen shiiamuslimijärjestön Hezbollahin johtaja Hassan Nasrallah piti perjantaina ensimmäisen puheensa konfliktin syttymisen jälkeen, jossa otti kantaa konfliktiin.

Nasrallah ei puheessa suoraan ottanut kantaa konfliktiin osallistumiseen, mutta tuomitsi Israelin sekä Yhdysvallat sodan tukemisesta.

Ryderilta kysyttiin, onko Hezbollahin osallistuminen konfliktiin onnistuttu estämään.

– Hallituksemme ja puolustusministeriömme ovat asettaneet keskeiseksi tavoitteekseen estää tämän laajentumasta laajemmaksi alueelliseksi konfliktiksi.

– Siksi olemme sijoittaneet alueelle lisäkapasiteettia, mukaan lukien kaksi Yhdysvaltain lentotukialuslaivuetta, jotta meillä olisi käytössämme erilaisia vaihtoehtoja ja resursseja, mikäli meidän on vastattava erilaisiin tilanteisiin.

Ryderin mukaan työtä konfliktin leviämisen estämiseksi jatketaan.

– Emme tavoittele konfliktia Iranin kanssa emmekä halua konflikteja alueella. Painopisteemme on tämän rajoittamisessa ja palaamisessa mahdollisimman nopeasti vakavaan ja turvalliseen alueeseen.