USA:n ilmavoima kutistuu hälyttävää vauhtia

Yhdysvallat on menettämässä ilmavoimiensa teknologisen etumatkan lisäksi myös määrällisen etunsa, varoittaa Mitchell Institute for Aerospace Studies -ajatushautomon johtaja Douglas Birkey. Yhtenä merkkinä muutoksesta on hiljattainen ilmakansalliskaartin 103. Hävittäjälaivueen lopettaminen, joka merkitsi, että Marylandistä tuli ensimmäinen osavaltio, jonka kansalliskaartilla ei ole lentävää yksikköä.
Lopettamisen syy vaikuttaa tällä hetkellä koko Yhdysvaltain ilmavoimassa: uusien koneiden hankinnan rahoitusta on vähennetty. Vuonna 2025 Yhdysvaltain asevoimat suunnitteli 250 koneen poistoa, mutta sai vain 91 uutta konetta. Ensi vuonna se on poistamassa 340 konetta, mutta saa vain 76.
Tämä tarkoittaa, että koneita poistetaan 4,5-kertaa enemmän kuin uusia saadaan tilalle. Tilanne on vain pahenemassa, koska suurin osa käytössä olevasta konekannasta on tilattu Ronald Reaganin presidenttikaudella 1980-luvulla.
Yleisesti ottaen Yhdysvalloilla on jäljellä enää puolet kylmän sodan lopun ilmavoimasta. Haasteet eivät kuitenkaan ole yhtään vähäisemmät, kun Kiina painostaa rajusti Tyynellämerellä, Venäjä käy sotaa Ukrainassa, Iran on yhä omistautunut horjuttamaan Lähi-idän vakautta ja Pohjois-Korea on hyvin vaarallinen ydinaseineen.
– Ilmavoiman tarve on historiallisen korkea. Vastustajat tietävät, että Yhdysvaltain ilmavoima on kykynsä äärirajoilla, minkä ne epäilemättä ottavat huomioon päättäessään siitä, miten haastaa Yhdysvaltojen intressit maailmassa, Birkey kirjoittaa.
Hänen ehdottamansa ratkaisu on yksinkertainen: Ilmavoimat tarvitsee riittävät resurssit taistelukoneiden tarpeellisen määrän hankkimiseksi. Kaikkien Yhdysvaltojen kehitysohjelmien arvo realisoituu vasta sitten, kun kehitettyjä järjestelmiä tuotetaan suuria määriä. Entiset johtajat, kuten Ronald Reagan, ymmärsivät tarpeen investoida ratkaisevaan ilmavoimaan. Nyt päätäntävalta on presidentti Donald Trumpilla ja kongressilla.
– Pelotteen terän menettäminen on suurimpia kansakuntaa kohtaavia riskejä. Yhdysvaltojen mielenkiinto on aina ollut turvata intressinsä tuottamalla rauhaa voiman avulla. Se edellyttää uutta investointia Ilmavoimien kapasiteettiin, päättää Birkey.