USA:n halpalentoyhtiöt hakevat miljarditukea – kulupaine kasvaa

Ryhmä halpalentoyhtiöitä hakee Yhdysvaltain liittovaltiolta 2,5 miljardin dollarin (noin 2,1 miljardia euroa) tukea, uutisoi The Wall Street Journal.
Tukea haetaan vastineeksi optio-oikeuksista, jotka voitaisiin myöhemmin muuntaa omistusosuuksiksi yhtiöissä, kertovat sisäpiirilähteet WSJ:lle.
Tukea hakevat muun Frontier ja Avelo -lentoyhtiöt.
WSJ:n mukaan 2,5 miljardin dollarin summaan päädyttiin arvioimalla, kuinka paljon yhtiöiden lentopolttoainekustannukset nousevat tänä vuonna aiempiin ennusteisiin verrattuna.
Halpalentoyhtiöiden pyyntö tulee samaan aikaan, kun Yhdysvaltain hallinto harkitsee erikseen tukipaketin myöntämistä Spirit Airlinesille, jotta yhtiö välttää selvitystilaan joutumisen.
WSJ:n mukaan yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt saivat vuosina 2020 ja 2021 valtiolta yhteensä 54 miljardia dollaria (noin 46 miljardia euroa) avustuksina ja lainoina välttääkseen joukkoirtisanomiset covid-pandemian aikana.