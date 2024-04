USA:n erikoisjoukot harjoittelevat pohjoisessa sotaa Kiinaa vastaan

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonissa arvioidaan suurvaltojen välisten jännitteiden lisääntyneen myös arktisilla alueilla.

Kärsimistään tappioista huolimatta Venäjä on saanut Ukrainan sodassa hyödyllistä kokemusta, jota voidaan käyttää esimerkiksi elektronisessa sodankäynnissä. Kiinan luomaa uhkaa nostavat sen kehittämät uudet hypersoniset ohjukset ja asevoimien suuri koko.

– Heidän laivastonsa on suuri, ja sen koko jatkaa vain kasvamistaan, CSIS-ajatuspajan vanhempi tutkija Mark Cancian sanoo Washington Post -lehdelle.

Venäjä on avannut ja laajentanut viime vuosikymmenten aikana useita hylättyjä neuvostoaikaisia tukikohtia arktisella alueella. Yhdysvaltain kannalta esimerkiksi Alaskan suojaamisen arvioidaan vaativan uusia toimenpiteitä.

Yhdysvallat ja muut Nato-maat järjestivät hiljattain kaikkien aikojen suurimman erikoisjoukkojen harjoituksen Alaskassa. Harjoitukseen osallistui noin 400 kommandoa. Samanaikaisesti Norjassa järjestettiin laaja Steadfast Defender -sotaharjoitus.

Yhdysvaltain sotilaspiireissä on yleistynyt näkemys, jonka mukaan Kiinan ja Taiwanin välinen sota tulisi todennäköisesti laajentumaan. Yhdysvaltain olisi otettava tällöin käyttöön suunnitelmat kotimaansa suojaamiseksi.

– Ei ole syytä luottaa siihen, että [Kiinan ja Taiwanin välinen sota] rajoittuisi Etelä-Kiinan mereen, erikoisjoukkojen komentaja, eversti Matthew Tucker toteaa.

Yhdysvaltain laivaston SEAL-kommandot ja muiden asehaarojen erikoisjoukot harjoittelivat hiljattain muun muassa Kodiakinsaarella Alaskan edustalla. Siellä ympäristö voi olla suurin vihollinen.

Osa sotilaista hyppäsi laskuvarjolla meriveteen, jonka lämpötila oli alle kolme astetta.

– Ympäristö voi tappaa sinut täällä nopeammin kuin vihollinen, SEAL-yksikön komentaja, kapteeni Bill Gallagher sanoo WP:lle.

SOCNORTH supported #AE24 with more than 400 joint/allied #SOF operating in some of the most extreme weather conditions across Alaska and Greenland. https://t.co/lBapJR1yH7

— SOCNORTH (@socnorth) March 8, 2024