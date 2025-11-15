USA vapautti kymmeniä elintarvikkeita tulleista – listalla kahvi ja nauhaliha

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sallii tiettyjen elintarvikkeiden pääsyn maahan ilman tullimaksuja. Aiheesta kertoo BBC.
Kuluttajahintojen ja elinkustannusten nousu on saanut presidentin reagoimaan. Aiemmin hän on sanonut ettei kaikille tuotteille asetettu 10 prosentin perustulli vaikuta kuluttajahintoihin.
Elintarvikkeiden hinnat ovat Yhdysvalloissa nousseet 2,7 prosenttia viime vuodesta.
Inflaatio on pysynyt syyskuussa maltillisempana kuin asiantuntijat arvoivat. Useat työministeriön inflaatioraportissa seuratut tuotteet kuitenkin antoivat viitteitä hinnannoususta.
Tullivapaiden tuotteiden listalla on ruokia, joita ei voida Trumpin mukaan riittävästi tuottaa maan rajojen sisäpuolella.
Muun muassa kahvi, naudanliha, musta tee, kaakao, erilaiset mausteet, kuten kardemumma ja kaneli sekä hedelmät, kuten avokado, banaani, lime ja appelsiini kuuluvat tullivapaiden elintarvikkeiden listalle.
Tällä viikolla sekä Trump että maan valtiovarainministeri Scott Bessent lupasivat molemmat laskea kahvin hintaa 20 prosenttia kuluvan vuoden aikana.
Valkoisen talon mukaan tullivapautukset tulevat voimaan takautuvasti yöllä 13.marraskuuta.
Tullimaksuilla presidentti on aiemmin kertonut aikovansa paikata Yhdysvaltojen kauppavajetta. Nyt kuitenkin elintarvikkeiden, etenkin naudanlihan, hinnannousu on muuttunut poliittiseksi kysymykseksi.
Trump vaati viime viikolla tutkintaa lihanjalostusteollisuuden yrityksiin, sillä hän epäilee niitä ”laittomasta yhteistyöstä, hintojen sopimisesta ja hintojen manipuloinnista”.