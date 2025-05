USA tarvitsee yhä tukikohtia Euroopassa

Sodankäynnissä ei ole kyse vain joukoista aseineen, vaan myös niiden taustalla olevasta logistiikasta, jonka rooli on eversti evp. Brian Michelsonin mukaan viime kädessä hyvinkin keskeinen.

– Napoleon sanoi, että taktiikka on amatööreille, logistiikka ammattilaisille, Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa toimiva Michelson toteaa haastattelussa.

Ellei eteen työnnettyjä tukikohtia sekä kykyä joukkojen liikutteluun ilma-, meri- ja rautateitse olisi, operaatiot vaikeutuisivat hänen mukaansa eksponentiaalisesti.

– Jos yritetään lennättää kaikki uuteen tukikohtaan ja uudelle alueelle ilman olemassa olevaa infrastruktuuria, prosessi kestää paljon kauemmin. Se vähentää dramaattisesti toiminnan nopeutta operatiivisella ja strategisella tasolla, noin 30 vuotta Yhdysvaltain ilmavoimissa ja erikoisjoukoissa palvellut Michelson sanoo.

Mikäli operaatiota edeltäisi hidas logistinen valmistelu, vihollinen havaitsisi sen ja sille jäisi runsaasti aikaa reagoida.

– Tämä ei ole hyvä asia. Haluamme aina toimia niin nopeasti, että pääsemme vihollisen päätöksentekoprosessin sisälle ja kykenemme toimimaan nopeammin kuin mihin vihollinen pystyy. Logistiikalla on mielestäni siinä kriittinen rooli, hän toteaa.

Naton itäiselle sivustalle sijoitetut USA:n joukot ovat hänen mukaansa ensinnäkin osoitus sitoutumisesta ja valmiudesta vuodattaa verta liittolaisten puolustamiseksi. Toiseksi se kehittää kykyä yhteistoimintaan. Amerikkalaisjoukkojen sijoittamisella etulinjan tuntumaan on myös ilmeinen pelotevaikutus.

Yhdysvaltain tukikohdilla Euroopassa on Michelsonin mukaan strategista arvoa myös jatkossa, vaikka painopisteen siirtyminen Tyynenmeren suunnalle edellyttää rajallisten resurssien uudelleenarviointia.

– Uskon vakaasti siihen, että suorituskykyjen säilyttäminen Euroopassa on hyvä asia, jos se tehdään viisaasti. Meidän on myös erittäin arvokasta ylläpitää suhteita kumppaneihimme. Ajatus täydellisestä ”irtautumisesta ja pakenemisesta” olisi katastrofi kaikille osapuolille – Euroopalle, Natolle ja Yhdysvalloille. Uskon, että elämme juuri nyt uudelleenkalibroinnin aikaa, ja se on hyvä asia, hän toteaa.

Jos Yhdysvallat vetäytyisi täysin Euroopasta, se olisi hänen mukaansa viesti, johon suhtauduttaisiin Pekingissä ja Moskovassa täysin eri tavoin.

– Jos olisin kiinalainen, sanoisin: ”Hei, pitäkää Euroopassa niin paljon joukkoja kuin voitte. Teidän on pidettävä kaikki siellä.” Venäläiset tietysti sanoisivat: ”Viekää kaikki pois. Lähettäkää ne Aasiaan.” Tässä on mielenkiintoinen dynamiikka, eikö vain?