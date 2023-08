USA tarjoaa satelliitin hakkeroinnista 50000 dollaria

Kyberturvallisuuskonferenssi DEF CON:ssa järjestettävässä Yhdysvaltain ilma- ja avaruusvoimien hakkerointikilpailussa kilpailijat pääsevät ensi kertaa yrittämään satelliitin hakkerointia luvan kanssa, kertoo Politico.

Kilpailun tarkoitus on parantaa kyberpuolustusta ulkomaisia hakkereita vastaan ja luoda kokonaisuudessaan turvallisempia satelliitteja.

Hakkeroinnin kohteena on avaruusvoimien satelliitti Moonlighter, joka kiertää matalalla kiertoradalla. Se on avaruusvoimien ”hiekkalaatikko”, satelliitti, jonka ainoa tarkoitus on tarjota tietoa kyberuhista.

Kilpailun voittajalle on luvassa 50 000 dollarin palkinto.

Kiina on tiettävästi luomassa itselleen keinoja ottaa haltuunsa vihollisten satelliitteja. Vuonna 2018 Pekingiin linkitetyt hakkerit iskivät nimeämättömän yhtiön satelliittiin tarkoituksenaan toteuttaa tietomurto ja selvittää, kuinka satelliitteja voisi ottaa haltuunsa. Ei ole täyttä varmuutta, onnistuivatko hakkerit tavoitteissaan.

Myös Venäjän on kerrottu iskeneen satelliitteihin. Ainakin Viasatin on kerrottu joutuneen iskun kohteeksi.