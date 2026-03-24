USA siirtää erikoisjoukkoja – asiantuntija: valmistautuu iskuun Iranissa

Amerikkalainen sotilasiantuntija Malcom Nance arvioi X:n päivityksessään, että Yhdysvallat valmistautuu merkittävään sotilasoperaatioon Lähi-idässä. Hänen mukaansa alueelle on siirtymässä niin paljon erikoisjoukkoja, ettei tarkoituksena ole pelkkä painostus vaan todennäköisesti myös operatiivinen toiminta.

Nancen tulkinta perustuu avonten lähteiden seurantaan, jossa on raportoitu Yhdysvaltain kuljetuslentojen lisääntymisestä Lähi-itään. X:ssä julkaistujen lentotietojen (alla) mukaan alueelle on lähtenyt maaliskuun puolivälin jälkeen vähintään 35 C-17-kuljetuslentoa, ja lisää on matkalla.

Asiantuntija arvioi, että alueelle on tuotu Yhdysvaltain asevoimien keihäänkärkeä edustavia joukkoja kuten armeijan Delta Force- ja Ranger-joukkoja sekä laivaston Navy SEAL -joukkoja. Nancen mukaan Lähi-itään on koottu myös erikoisjoukkoja tukevia erikoishelikopteriyksiköitä.

– Tämä ei ole pelkkä painostuskeino. Tämä on sitoutumista toimintaan, Nance kirjoittaa.

Lentoja on lähtenyt muun muassa Fort Braggin, Fort Stewartin ja Lewis-McChordin tukikohdista Yhdysvalloissa. Kohteina ovat olleet esimerkiksi Israelin Ovdan lentotukikohta sekä kaksi tukikohtaa Jordaniassa.

Nance huomauttaa, että Ovdan tukikohta Israelin eteläosassa on hänen mukaansa valmis ottamaan vastaan suuria määriä joukkoja. Jordaniassa sijaitsevia tukikohtia Yhdysvaltain erikoisjoukot ovat Nancen mukaan käyttäneet aiemminkin.

Malcom Nancen arvion mukaan yksi mahdollinen kohde olisi Iranin Khargin saari, joka on keskeinen öljyterminaali Persianlahdella. Lisäksi hän viittaa Hormuzinsalmen alueeseen. Nancen mukaan mukana on myös joukko, jonka tehtävänä olisi lentokentän kiitotien nopea korjaaminen mahdollisen valtauksen jälkeen.

Monien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat on harkinnut Khargin valloitusta jo jonkin aikaa.

Malcolm Nancen esittämät arviot eivät ole virallisesti vahvistettuja, eikä Yhdysvallat ole kommentoinut väitettyä operaatiovalmistelua. Avoimiin lähteisiin perustuvat havainnot kertovat joukkojen ja kaluston liikkeistä, mutta eivät yksin osoita tulevaa sotilasoperaatiota tai sen kohdetta.

