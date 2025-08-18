USA näyttää voimaa: B-1B-pommittajia Latvian taivaalle

Yhdysvaltain ilmavoimat tiedottaa poikkeuksellisesta voimannäytöstä Euroopassa.

Ilmavoimien mukaan strategiset B-1B-pommittajat suorittavat huomenna ylilennon Latvian pääkaupungin Riian taivaaalla. Pommittajien kerrotaan lentävän muodostelmassa useiden liittolaismaiden koneiden kanssa.

– Ylilennolla osoitetaan Yhdysvaltain ja liittolaisten ilmavoimien kykyjä ja sitä, miten jatkuva ja tarkoituksenmukainen harjoittelu sallii Naton toimia nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Euroopan johtajia Washington D.C:ssä. Mukana on myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.