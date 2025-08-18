Verkkouutiset

B-1B-pommittaja. USAF photo/ Staff Sgt. Richard Ebensberger/Released

USA näyttää voimaa: B-1B-pommittajia Latvian taivaalle

  • Julkaistu 18.08.2025 | 10:50
  • Päivitetty 18.08.2025 | 10:53
Yhdysvaltain ilmavoimat suorittaa operaation yhdessä liittolaisten kanssa.
Yhdysvaltain ilmavoimat tiedottaa poikkeuksellisesta voimannäytöstä Euroopassa.

Ilmavoimien mukaan strategiset B-1B-pommittajat suorittavat huomenna ylilennon Latvian pääkaupungin Riian taivaaalla. Pommittajien kerrotaan lentävän muodostelmassa useiden liittolaismaiden koneiden kanssa.

– Ylilennolla osoitetaan Yhdysvaltain ja liittolaisten ilmavoimien kykyjä ja sitä, miten jatkuva ja tarkoituksenmukainen harjoittelu sallii Naton toimia nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Euroopan johtajia Washington D.C:ssä. Mukana on myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.

