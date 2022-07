USA kokeili uutta hypersonista ohjusta

Yhdysvaltain asevoimien Darpa-tutkimuslaitos ilmoittaa kokeilleensa yhteistyössä ilmavoimien kanssa uutta hypersonista ohjuskonseptia.

Koeammunnoista tai uudesta asejärjestelmästä ei ole toistaiseksi julkaistu kuvia.

Darpan tiedotteen mukaan kyseessä oli toinen Raytheon- ja Northrop Grumman -yhtiöiden rakentamista prototyypeistä. Molempien kerrotaan täyttäneen niille asetetut tavoitteet.

Ohjus laukaistaan lentokoneesta, minkä jälkeen scramjet- eli yliäänipatoputkimoottori kiihdyttää sen yli viisinkertaiseen äänennopeuteen. Yli 18 kilometrin korkeudessa lentävän ohjuksen kantamaksi ilmoitetaan noin 560 kilometriä.

Darpan ohjelmajohtaja Andrew Knoedlerin mukaan uusin testi antoi arvokasta tietoa erityisesti laitteen moottorin toimintakyvystä. Hypersonisten ohjusten tarkoitus on lentää kohteeseen perinteisiä ohjuksia nopeammin ja väistää mahdollisia torjuntajärjestelmiä.

– Laivasto ja ilmavoimat voivat hyöntää kerättyjä tietoja tulevaisuuden nopeista asejärjestelmistä päätettäessä, Knoedler toteaa.

Monet Yhdysvaltain kongressin edustajat ovat ilmaisseet viime vuosina huolensa siitä, että maa olisi jäänyt jälkeen Kiinasta ja Venäjästä hypersonisten asejärjestelmien kehittämisessä.

Venäjä käytti hypersonista Kinzhal-ohjusta ensimmäistä kertaa taistelutilanteessa maaliskuussa. Iskun teho jäi kyseenalaiseksi, sillä asiantuntijoiden mukaan asejärjestelmä tuhosi ohjusvaraston sijaan ukrainalaisen maatilan.

HAWC flies again! A recent successful test flight is the 2nd for the @RaytheonTech HAWC @northropgrumman scramjet-powered vehicle and is providing a wealth of data for #hypersonic weapon stakeholders. More: https://t.co/YwSZEZqVgF

— DARPA (@DARPA) July 19, 2022