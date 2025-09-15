USA keräsi 122 miljardia tullituloja, kiinalaiset yritykset suurin maksaja

Yhdysvallat keräsi heinäkuussa eniten tullituloja kuluttajatuotteista, ilmenee Petersonin kansainvälisen talouden instituutin keräämistä tiedoista.
Tuontitullit ovat Yhdysvaltain hallituksen yhdysvaltalaisilta yrityksiltä keräämiä veroja, kun ne tuovat maahan tavaroita.
Tulleja kerättiin heinäkuussa noin 11,6 miljardia dollaria (noin 9,9 miljardia euroa), kun kuluttajatuotteiden tuonnin kokonaisarvo oli noin 77,7 miljardia dollaria. Näin tullitaso asettui 15 prosenttiin.
Vertailun vuoksi: tammikuussa kuluttajatuotteista kerättiin tuontitulleja noin 3,2 miljardia dollaria, joka oli 3,6 prosenttia tuoteryhmän tuonnin kokonaisarvosta.
Toiseksi eniten tulleja kerättiin heinäkuussa teollisuuden välituotteista: 11,8 miljardia dollaria, joka on 9,8 prosenttia tuoteryhmän kokonaistuonnin arvosta.
Pääomatuotteista tulleja kerättiin kolmanneksi eniten, noin 4,3 miljardia dollaria.
Sen sijaan raaka-aineista tulleja kertyi heinäkuussa vain noin 200 miljoonaa dollaria (1,3 prosenttia tuoteryhmän tuonnin arvosta).
Petersonin talousinstituutti on myös selvittänyt, mistä maista tulleja on kerätty eniten.
Kiina on tässä tilastossa ykkösenä: Kiinan tuonnista kerättiin heinäkuussa tulleja noin 10,1 miljardia dollaria, kun maan kokonaistuonti USA:han oli noin 26,9 miljardia dollaria. Näin ollen tuontitullien taso asettui 37,6 prosenttiin.
Tullimaksut ovat selvästi nousseet kevään jälkeen. Esimerkiksi vielä tammikuussa Kiinan tuontitullit olivat noin 10,5 prosenttia maan kokonaistuonnin arvosta.
Toiseksi eniten tuontitulleja kerättiin Japanista (1,8 miljardia dollaria eli 14,3 prosenttia tuonnin arvosta) ja kolmanneksi eniten Etelä-Koreasta (1,4 miljardia dollaria eli 12,6 prosenttia).
EU:sta kerättiin tuontitulleja heinäkuussa noin 9 prosenttia kokonaistuonnin arvosta.
Sen sijaan esimerkiksi Kanadasta kerättävien tuontitullien määrä jäi heinäkuussa vain noin kolmeen prosenttiin maan kokonaistuonnin arvosta.
Talousinstituutin mukaan Yhdysvallat on kumulatiivisesti kerännyt tulleja kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa noin 122 miljardia dollaria (noin 104 miljardia euroa). Tätä voi verrata esimerkiksi liittovaltion budjettialijäämään, jonka on arvioitu tänä vuonna olevan 1865 miljardia dollaria.
