USA ja Eurooppa yhtä mieltä: ”Entistä maailmanjärjestystä ei enää ole”

Maailmanjärjestys on muuttumassa, sanovat niin yhdysvaltalaiset kuin eurooppalaiset johtajat.

Toisen maailmansodan jälkeen alkanutta maailmanjärjestystä ei enää ole, sanoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz Münchenissa järjestettävässä turvallisuuskonferenssissa perjantaina.

Saman tilannekuvan jakavat myös yhdysvaltalaiset. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kuvaili torstaina vanhan maailman olevan poissa. Hänen mukaansa nyt eletään uutta aikakautta geopolitiikassa, kertoo CNN.

– Meidän kaikkien on tarkasteltava tätä uutta tilannetta ja mietittävä, mikä roolimme tulee olemaan, Rubio kommentoi torstaina ennen lähtöään Mücheniin.

Ulkoministerin mukaan Eurooppa on tärkeä Yhdysvalloille. Hänen mukaansa eurooppalaisten johtajien huoli Yhdysvaltojen suunnasta on ymmärrettävä.

– Mielestäni he haluavat rehellisyyttä. He haluavat tietää, minne olemme menossa, minne haluamme mennä ja minne haluamme mennä heidän kanssaan, Rubio jatkoi.

Myös Merz uskoo Yhdysvaltojen tarvitsevan Eurooppaa. Aikakaudella, jossa valtiot kilpailevat vallasta, ei Yhdysvallat ole riittävän voimakas yksin, hän sanoi puheessaan.

– Hyvät ystävät, Natoon kuuluminen ei ole vain Euroopan kilpailuetu, se on myös Yhdysvaltojen kilpailuetu, liittokansleri huomautti. Vaikka Yhdysvallat ja Eurooppa jakavat saman näkemyksen maailmanjärjestyksen muutoksesta, ovat ne muuten ajatumassa kauemmas toisistaan.

Merzin mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan välille on kasvamassa railo. Yhdysvaltojen väite omasta johtajuudestaan on kyseenalaistettu. Sen johtajuus on jopa mahdollisesti menetetty, liittokansleri arvioi.

Hän varoitti eurooppalaisia osallistumasta Yhdysvaltojen sisäpoliittisiin jakolinjoihin ja niin kutsuttuun kulttuurisotaan. Lisäksi Merz kritisoi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin protektionistista kauppapolitiikkaa.

– Emme usko tulleihin ja protektionismiin, vaan vapaaseen kauppaan, Merz huomautti puheessaan. Merz myös peräänkuulutti kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten merkitystä.

Hänen mukaansa eurooppalaiset noudattavat ilmastosopimuksia ja pysyvät osana Maailman terveysjärjestöä WHO:ta, sillä globaalit haasteet voidaan ratkaista ainoastaan yhdessä. Trumpin hallinto on puolestaan irtautunut kansainvälisistä ilmastosopimuksista sekä Maailman terveysjärjestöstä.