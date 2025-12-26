USA iski Isisiä vastaan Nigeriassa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoo maan iskeneen Nigeriaan joulupäivänä.

Yhdysvaltain Afrikan joukkojen komentokeskus AFRICOM:n mukaan ISIS:iin kohdistuneet iskut tehtiin Sokoton osavaltiossa, joka sijaitsee maan luoteisosassa. Iskut toteutettiin yhteistyössä Nigerian viranomaisten kanssa.

Joulupäivänä tehdyssä julkaisussa viestipalvelu X:ssä AFRICOM ilmoittaa, että iskut tehtiin Nigerian pyynnöstä. Sittemmin julkaisu on poistunut, kertoo CNN.

Kyseessä on ensimmäinen suora sotilaallinen toimi Nigerian maaperällä, huomauttaa europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) viestipalvelu X:ssä tänään perjantaina.

– Trump perusteli iskua kristittyjen puolustamisella ”raaoilta surmilta”. AFRICOMin mukaan operaatio toteutettiin yhteistyössä maan hallinnon kanssa, Aaltola sanoo.

CNN:n mukaan Nigerian ulkoministeriö on vahvistanut tiedon yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa.

Maan presidentti Bola Tinubu kirjoitti jouluaattona viestipalvelu X:ssä olevansa sitoutunut kaikkien uskonnonvapauden turvaamiseksi ja kaikkien nigerialaisten suojelemiseksi.

Trump kertoi sosiaalisessa mediassa määränneensä tappavan iskun ISIS:n terroristeja vastaan, koska hän syyttää heitä nigerialaisten kristittyjen vainoamisesta.

– Olen aiemmin varoittanut näitä terroristeja, että jos he eivät lopeta kristittyjen teurastamista, siitä seuraa helvetillinen hinta – ja tänä iltana se hinta maksettiin, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa torstai-iltana.

Presidentti on viime kuukausien aikana pitänyt Nigerian krisitittyjen ahdinkoa voimakkaasti esillä. Hän on syyttänyt Nigeriaa uskonnonvapauden loukkaamisesta ja sanonut, että kristinuskon olemassaolo on maassa uhattuna.

Marraskuussa hän varoitti, että Yhdysvallat voisi mennä Nigeriaan ”aseet laulaen” suojellakseen Afrikan väkirikkaimman maan kristittyä väestöä.

Nigerian krisittyjen tilanne on herättänyt jo vuosien ajan keskustelua yhdysvaltalaiskonservatiivien keskuudessa. Osa Trumpin liittolaisista, muun muassa senaattori Ted Cruz, on vaatinut Yhdysvaltojen väliintuloa viime kuukausien aikana.

Heidän mukaansa Nigerian hallitus ole tehnyt riittävästi estääkseen kristittyihin kohdistuvia hyökkäyksiä.

Poimintoja videosisällöistämme

Nigerian turvallisuustilanne on ollut vaikea jo vuosia. Syynä ovat paitsi uskonnollisesti motivoituneet iskut, myös eri etnisten ryhmien väliset jännitteet sekä viljelijöiden ja paimentolaisten kiistat rajallisista luonnonvaroista.