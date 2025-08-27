USA iski Intialle jättitullit – nämä alat kärsivät eniten

Yhdysvaltain Intialle asettamat korotetut tullit ovat tulleet keskiviikkona voimaan.
Yhdysvallat asetti Intialle 25 prosentin rangaistustullit sen takia, että maa ostaa alennettuun hintaan venäläistä raakaöljyä. Rangaistustulli lätkäistiin aiemmin asetetun 25 prosentin vastavuoroisen tullin päälle. Tämän johdosta Intian tullitaso on 50 prosenttia eli maailman korkeimpien joukossa.
Vertailun vuoksi esimerkiksi EU:lle Yhdysvallat asetti 15 prosentin vastavuoroiset tullit.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tässä kuussa kaksinkertaistavansa Intian tullit, koska maat eivät päässeet sopimukseen kauppaneuvotteluissa.
Intialaisten analyytikoiden mukaan Trumpin toimien tarkoituksena oli osittain painostaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia lopettamaan sota Ukrainassa. Korkeampien tullien uhasta huolimatta Intia on kuitenkin jatkanut venäläisen raakaöljyn ostamista, vaikkakin alhaisemmilla tasoilla.
– Trump yrittää hyökätä Putinin kimppuun, ja Intia on sille helppo kohde, sanoi entinen Intian ulkoministeriön poliittinen neuvonantaja Ashok Malik Financial Timesille.
New Delhissä toimiva ajatushautomo Global Trade Research Initiative on ennustanut, että Intian vienti Yhdysvaltoihin voi laskea tämän vuoden 86,5 miljardista dollarista ensi vuonna noin 50 miljardiin dollariin. Yhdysvallat on Intian suurin kauppakumppani.
Ajatushautomon mukaan tullit iskevät erityisesti tekstiilien, jalokivien, korujen, katkarapujen ja mattojen vientiin. Nämä alat varautuvat siihen, että vienti voi romahtaa jopa 70 prosenttia ja sadat tuhannet työpaikat ovat vaarassa.
Tullien on arvioitu heikentävän Intian bruttokansantuotteen kasvua jopa yhdellä prosenttiyksiköllä.