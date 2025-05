Intia ja Pakistan sopineet tulitauosta

Intia ja Pakistan ovat sopineet tulitauosta, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa. Presidentin mukaan maat ovat Yhdysvaltojen välittämien neuvottelujen jälkeen suostuneet ”täydelliseen ja välittömään tulitaukoon”. Trump onnittelee viestissään Intiaa ja Pakistania.

Presidentin ilmoituksesta uutisoi muun muassa BBC.

Pakistanin ulkoministeri Ishaq Dar vahvistaa viestipalvelu X:ssä tulitauon astuvan voimaan välittömästi.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio kertoo X:ssä käyneensä yhdessä varapresidentti J. D. Vancen kanssa useita keskusteluja Intian ja Pakistanin edustajien kanssa viimeisen kahden vuorokauden aikana. Tulitauon lisäksi maat ovat sopineet aloittavansa laaja-alaiset neuvottelut puolueettomalla maaperällä, Rubio kertoo.

Intian ja Pakistanin välit ovat kiristyneet toukokuun aikana sodan partaalle.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025