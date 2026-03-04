USA haastaa Kiinan otteen Afrikan kriittisistä mineraaleista

Yhdysvallat kiihdyttää ponnistelujaan haastaakseen Kiinan otteen Afrikan kriittisistä mineraaleista. Orion Critical Mineral Consortiumin (Orion CMC) investointirahasto ja kaivosalan jättiläinen Glencore allekirjoittivat 2. helmikuuta 2026 esisopimuksen. Sen perusteella Orionille siirtyisi 40 prosenttia Glencoren kuparin ja koboltin kaivosprojekteista Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Orionin investointirahasto on Yhdysvaltain hallituksen tukema. Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Christopher Landaun mukaan sopimus heijastaa Yhdysvaltojen ja Kongon demokraattisen tasavallan strategisen kumppanuussopimuksen tavoitteita mineraalien osalta. Glencore raportoi, että toteutuessaan sopimus sisältäisi Mutanda Mining- (Mumi) ja Kamoto Copper Company (KCC) -kaivosyhtiöt, joiden yhteisarvo on noin yhdeksän miljardia dollaria. Glencoren osuus Mumista on 95 ja KCC:stä 70 prosenttia.

Vaikka kumpikin tuottaja jatkaisi Glencoren johtamana, sopimus antaisi Orionille oikeuden nimetä alempaa johtajistoa ja myydä osan tuotannosta osoittamilleen ostajille viime joulukuussa allekirjoitetun valtioiden välisen strategisen kumppanuussopimuksen pohjalta. Näin Washington varmistaisi osan Yhdysvaltojen ja sen kumppanien kuparin ja koboltin tarpeesta.

Jos sopimus toteutuu, siitä tulee Yhdysvaltojen suurin sijoitus Kongon demokraattiseen tasavaltaan sen jälkeen, kun vuonna 2016 yhdysvaltalainen Freeport-McMoRan myi pääosan kongolaisista kaivoksistaan kiinalaiselle CMOC-kaivosyhtiölle.

Yhdysvallat lisäsi kuparin omaan kriittisten raaka-aineiden luetteloonsa joulukuussa 2025. Viime kuukausina tämän laajasti käytetyn metallin hinta on noussut rajusti, ja kansainväliset tutkimuslaitokset ja energian ajatushautomot varoittavat mahdollisesta kuparipulasta.

Viime vuonna Mumi ja KCC tuottivat yhteensä 247 000 tonnia kuparia ja 33 500 tonnia kobolttia konsentraatteina ja hydroksideina. Kuparin määrä vastaa lähes 30:a prosenttia Glencoren kuparin kokonaistuotannosta.