USA aikoo myydä Venezuelan öljyn

Yhdysvallat ryhtyy myymään venezuelalaista öljyä, vahvisti energiaministeri Chris Wright keskiviikkona. Ensin myydään Venezuelan varastoissa oleva raakaöljy. Asiasta kertoo esimerkiksi Politico.

Wright sanoi, että näistä myynnistä saadut tuotot talletetaan Yhdysvaltain hallinnon haltuun ja käytetään myöhemmin ”Venezuelan kansan hyödyksi”.

— Sen sijaan, että öljyn toimitus estetään, kuten nyt tehdään, annamme öljyn virrata Yhdysvaltojen jalostamoihin ja ympäri maailmaa tuomaan parempia öljyvaroja. Mutta Yhdysvaltain hallinnon on järjestettävä myynti, Wright sanoi puhuessaan asiasta liikepankki Goldman Sachsin konferenssissa.

Presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina, että Wright johtaisi Yhdysvaltojen suunnitelmaa myydä jopa 50 miljoonaa barrelia Yhdysvaltojen määräämien pakotteiden alaista venezuelalaista raakaöljyä. Näiden öljybarrelien arvo on arviolta 2,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Energiaministeri Wright kertoi myös keskustelleensa yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden kanssa siitä, millaisin ehdoin ne olisivat valmiita palaamaan Venezuelaan. Wright myönsi, että historiallisen tuotantotason palauttaminen maassa vaatii valtavia investointeja ja huomattavan paljon aikaa. Venezuelan öljyvarannot ovat maailman suurimpien joukossa, mutta öljyteollisuus on hyytynyt.

Parhaissakin olosuhteissa Venezuelan öljykenttien täydellinen jälleenrakentaminen vaatisi kymmeniä miljardeja dollareita ja yli kymmenen vuotta aikaa, varoittavat analyytikot. Osakkeenomistajien vakuuttaminen tällainen investoinnin kannattamisesta voi osoittautua vaikeaksi, kun monet muut maailman öljykentät tarjoavat tuottoja nopeammin ja helpommin. Energiaministeri Wrightin on tarkoitus tavata öljy-yhtiöiden edustajia perjantaina Valkoisessa talossa.

Exxon ja ConocoPhillips toimivat aikoinaan Venezuelassa, mutta Hugo Chavez kansallisti niiden omaisuuden 2000-luvulla. Chevron hoitaa nyt rajoitettua tuotantotoimintaa maassa.