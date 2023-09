Urheilupomo Ylelle: Lähi-idän ja Afrikan maat puolustivat venäläisten osallistumista paralympialaisiin

Kansainvälisen paralympiakomitean IPC:n päätös päästää venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat Pariisin vuoden 2024 paralympialaisiin oli suuri pettymys Suomen paralympiakomitealle, uutisoi Yle.

Bahrainissa järjestetyssä yleiskokouksessa äänestettiin venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden hyllyttämisen jatkamisesta. Ehdotus kuitenkin kaatui äänin 74-63, kolmentoista edustajan äänestäessä tyhjää. Yleiskokous kuitenkin torjui maiden osallistumisen omien lippujensa alla äänin 56-90, kuuden edustajan äänestäessä tyhjää.

Suomen paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen suhtautuu päätökseen negatiivisesti.

– Täytyy sanoa, että minä olin itse todella, todella pettynyt ja osittain myös yllättynyt, että oltiin oikeasti unohdettu monta asiaa, Juntunen harmittelee.

Juntusen mukaan ei ollut lainkaan selvää, että venäläiset ja valkovenäläiset päästettäisiin takaisin. Koska mitään lieventävää ei ollut tapahtunut Berliinissä viime vuonna pidetyn kokouksen jälkeen, hän kertoi odottaneensa, että edustajien parissa vallitsisi yhteisymmärrys venäläisten ja valkovenäläisten pitämisestä kisojen ulkopuolella.

Kun osa edustajista alkoi pitämään pitkiä puheita Venäjän ja Valko-Venäjän puolesta, alkoi selventyä, että yllättävän moni edustaja tuleekin olemaan äänestyksessä Venäjän ja Valko-Venäjän puolella.

Erityisesti Lähi-idän ja Afrikan maiden edustajat puhuivat Venäjän ja Valko-Venäjän puolesta. Lähi-idän maat painottivat, ettei urheilua ja politiikkaa saa sekoittaa, Afrikan maat taas muistuttivat, että konflikteja on muuallakin.

– Se (Venäjän hyökkäyssota) ei ollutkaan niin ihmeellinen asia kuin se oli viime vuonna, Juntunen kertoo.

Kaksi tuntia kestäneiden puheiden jälkeen oli selvää, että venäläiset ja valkovenäläiset palaisivat kisoihin.

– Se oli tosi iso pettymys, Juntunen toteaa.

Paralympiakomitean tiedotteen mukaan yleiskokouksen päätös on osoitus siitä, että paralympialiikeen juuret rauhan edistämisessä ja sodan vastustamisessa on unohdettu. Itsenäiseen valtioon hyökänneen Venäjän ottaminen mukaan kisoihin on tämän vuoksi ristiriitaista.

Päätöksestä huolimatta boikottia ei ole nähtävissä, eikä yksikään maa nostanut sellaista esille. Suomen paralympiakomitea ei myöskään aio ensimmäisenä alkaa edistämään suomalaisten urheilijoiden poisjäämistä kisoista. Sen Juntunen toivoo, että suomalaiset pääsevät kilpailemaan turvallisesti, tekemään parhaansa ja tuomaan mitaleja takaisin.

– Kun kisat ovat Pariisissa, niin boikotoimalla kisoja olemme itse ulkona ja venäläiset mukana. Se ei ehkä ole se, mitä tässä halutaan tehdä, Juntunen sanoo.