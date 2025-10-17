Urheilija-apurahat uudistuvat, suurin tuki nousee 24000 euroon

Urheilija-apurahoihin on tulossa merkittävä uudistus, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tukimuodot valitaan jatkossa urheilija- ja lajikohtaisesti tuen tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Kesä- ja talvilajien haut toteutetaan omina kokonaisuuksinaan. Kesälajien haku aukeaa lokakuussa.

Apurahakategorioita on jatkossa kaksi kolmen sijasta. Uudistus mahdollistaa sen, että kansainvälisellä huipulla jo oleville urheilijoille voidaan myöntää suurempi apuraha myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Iso apuraha kasvaa suuruudeltaan 24000 euroon, ja pieni apuraha on 12000 euroa. Urheilija-apurahat ovat verottomia. Apurahaa ei myönnetä, jos urheilijan verotettavat tulot ylittävät 60000 euroa vuodessa. Myös yritystoiminnan tuotto voidaan huomioida urheilijan taloudellisen aseman arvioinnissa.

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat suunnataan jatkossa uudistetuilla kriteereillä kansainvälisellä huipulla jo oleville tai sinne pääsyyn realistisen näkymän omaaville yksilölajien urheilijoille olympia-, para- ja ei-olympialajeissa. Kesälajeissa apurahaa ei myönnetä yksittäisille joukkuelajien urheilijoille.

Uudistettujen kriteerien myötä lajiliitoille myönnettävä huippuvalmennuksen tehostamistuki kohdennetaan maajoukkuetoimintaan niissä joukkuelajeissa, jotka toimivat jo kansainvälisellä huipputasolla tai joilla on realistiset mahdollisuudet yltää sinne. Yksilölajien lajiliitoille tehostamistukea myönnetään, jos lajiliitolla on kykyä auttaa kansainvälisellä huipputasolla olevia tai sinne pääsemiseen realistiset edellytykset omaavia urheilijoitaan.