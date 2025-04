Upseeri AL:lle: Miinojen käyttö tullaan opettamaan joka varusmiehelle

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus ilmoitti huhtikuun alussa käynnistävänsä valmistelut Suomen irrottamiseksi jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Asiaa koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella toukokuun puoliväliin asti. Tavoitteena on saada se eduskunnan käsittelyyn ennen kesätaukoa. Jos esitys hyväksytään, astuu Ottawan sopimuksen irtisanominen voimaan puolen vuoden kuluttua.

Panssariprikaatin komentajan, eversti Juhana Skyttän mukaan jalkaväkimiinojen käyttöä tullaan kouluttamaan jokaiselle asepalvelusta suorittavalle, jos muutos astuu voimaan.

Jalkaväkimiinat voivat olla merkittävä apu esimerkiksi hyökkäyksen sivustojen suojaamisessa ja telamiinojen raivaamisen vaikeuttamisessa.

– Ihan kuin opetamme jokaiselle rynnäkkökiväärillä tai singolla ampumista tai telamiinan asentamista, opettaisimme jokaiselle yleisimpien jalkaväkimiinojen käyttöä, Juhana Skyttä sanoo Aamulehdelle.

Varussotilaat pääsevät harjoittelemaan muutaman vuoden päästä uutta asejärjestelmää Parolassa. Israelista hankitun Daavidin lingon koulutus aloitetaan vuosikymmenen lopulla.

Varuskuntaa laajennetaan, jotta ilmatorjuntajärjestelmän säilyttämiselle, huollolle ja kouluttamiselle on riittävästi tilaa. Salatun rakennushankkeen arvo on AL:n mukaan kymmeniä miljoonia euroja. Daavidin lingon kantama on jopa 300 kilometrin päähän ja yli 15 kilometrin korkeuteen.