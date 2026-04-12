Unkarin vaaleissa annettu jo 66 prosenttia äänistä

Unkarin sunnuntain vaalien äänestysprosentti on virallisten lukujen mukaan ollut tähän mennessä huomattavasti korkeampi kuin viimeisimmissä parlamenttivaaleissa, kertoo uutiskanava TVP World.

Keskimääräinen äänestysprosentti koko maassa oli 66,01 prosenttia kello 15 paikallista aikaa, kun se samaan aikaan vuoden 2022 vaaleissa oli 52,75 prosenttia, kansallisen vaalitoimiston luvut osoittavat.

Vaalit, joita pidetään Unkarin merkittävimpinä vaaleina vuosikymmeniin, ovat asettaneet vastakkain pääministeri Viktor Orbánin nationalistisen Fidesz-puolueen ja Péter Magyarin johtaman keskustaoikeistolaisen Tisza-puolueen.

Virkavuosiensa aikana Orbán on toistuvasti ottanut yhteen EU:n kanssa, ylläpitänyt lämpimiä suhteita Moskovaan ja häntä on syytetty Unkarin demokratian heikentämisestä. Tämän vuoksi monet pitävät vaaleja valintana ”idän ja lännen” välillä.

Äänestys on ollut vilkkainta Budapestissa (69,23 %) ja Keski-Pestin läänissä (69,67 %) prosenttia. Vaalihuoneistot suljetaan illalla kello 19.00. Vain kaksi aluetta, Koillis-Szatmár-Beregin ja Borsod-Abaúj-Zemplénin piirikunnat, jäivät alle 62 äänestysprosentin kello 13 mennessä.

Äänestysprosentteja julkaistaan ​​edelleen kahden tunnin välein äänestyksen päättymiseen asti. Vuonna 2022 lopullinen äänestysprosentti oli 70,21 prosenttia.

Riippumattomat mielipidemittaukset ovat kertoneet, että Fidesz on 7–9 prosenttiyksikköä Tiszaa jäljessä, Tisza-puolueen ollessa noin 38–41 prosenttia.

Orbán otti uhmakkaan sävyn annettuaan äänensä ja sanoi toimittajille äänestyspaikan ulkopuolella: ”Tulin tänne voittamaan.”

Pääministeri ilmoitti kuitenkin hyväksyvänsä vaalituloksen.

– Kansan päätöstä on kunnioitettava, hän sanoi.