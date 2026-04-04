Ulkoministeriö toi vuosia Al-Holin leirillä viettäneen lapsen Suomeen

Suomalaisviranomaiset kotiuttivat perjantaina vuosikausia Al-Holin pakolaisleirillä viettäneen alaikäisen pojan takaisin Suomeen, kertoo Ulkoministeriö tiedotteessaan.
Pojalla on Suomen kansalaisuus, mutta 2010-luvun puolivälissä hänet vietiin Syyriaan. Tuolloin suurta osaa maasta hallitsi terrorijärjestö Isis.
Helmikuussa 2019 poika päätyi Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin vankileirille, jonne sijoitettiin runsaasti Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Leiriä hallinnoivat kurdijoukot tammikuhuun 2026 asti, jonka jälkeen ne vetäytyivät alueelta.
Helmikuussa poika siirrettiin noin 5 700 miesvangin joukossa Koillis-Syyriasta Irakin pääkaupunkiin Bagdadiin. Tämän jälkeen Suomen Bagdadin-suurlähetystö varmisti hänen henkilöllisyytensä.
Irakilaistuomioistuin päätti tiistaina pojan vapauttamisesta ja luovuttamisesta Suomen suurlähetystölle.
Pojan kotiuttaminen Suomeen tehtiin Ulkoministeriön mukaan viranomaispäätöksenä.
– Ulkoministeriön konsulipalvelut toimii perustuslain ja lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden sekä konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksien nojalla, ministeriön tiedotteessa todetaan.
Ulkoministeriö kertoo valmistelleensa asiaa yhteistyössä kotimaan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Koska asia koskee yksityistä alaikäistä, ei asiasta tiedoteta enempää.
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Al-Holin leirille päätyneitä suomalaisia kotiutetaan takaisin Suomeen. Lokakuuhun 2022 mennessä leiriltä on tuotu Suomeen yhteensä yhdeksän aikuista ja 26 lasta.
Helsingin Sanomien mukaan leirillä oli helmikuussa 2026 edelleen kymmenkunta suomalaista.