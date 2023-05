Ukrainassa palasi vankienvaihdossa kotiin 106 Bahmutin puolustajaa

Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Andri Jermak kertoo, että 106 ukrainalaista sotavankia vapautui venäläisten käsistä 25. toukokuuta järjestetyssä vankienvaihdossa. Joukossa on 98 sotamiestä ja kersanttia sekä 8 upseeria.

– He kaikki taistelivat Bahmutin puolesta ja estivät vihollista etenemään pidemmälle meidän itäosiimme. Jokainen heistä on valtiomme sankari, kirjoittaa Jermak.

Sotavangeista vastaavan koordinaatioelimen mukaan näistä 106 vangista 68 oli merkitty kadonneeksi. Vapautetut kuuluivat pääasiassa Ukrainan asevoimiin mukaan lukien 21 aluepuolustusjoukkojen sotilasta.

Lisäksi vapautettujen joukossa oli kahdeksan rajavartiolaitoksen rajamiestä. Yksi vapautetuista on Ukrainan puolustusministeriön kuljetuksista vastaavan valtiollisen erikoiskuljetuspalvelun jäsen, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta.

Vanhin vapautetuista sotavangeista on 59-vuotias ja nuorin 21-vuotias. Vapautuneilla on erilaisia luoti- ja sirpalevammoja, palovammoja ja murtumia sekä pahentuneita kroonisia sairauksia.

Vankienvaihdon yhteydessä kotiutettiin kahden ulkomaalaisen ruumiit ja yhden ukrainalaisnaisen ruumiit.

Pääesikunnan tietojen mukaan 2340 henkeä on vapautunut venäläisten vankeudesta käynnissä olevan suursodan aikana. Heistä 139 on ollut siviilejä.

A prisoner exchange was conducted in the Bakhmut direction. It is reported that 106 Ukrainian servicemen were returned from captivity. Among them 8 officers and 98 soldiers and sergeants of which many were considered missing. pic.twitter.com/CmgzppgWHF

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2023