Tykistö osuu suoraan Venäjän sotilaisiin rankalla yönäkövideolla

Ukrainan Bahmutissa kuvattu video antaa karun esimerkin siitä, miltä alueella jo pitkään käyty rankka tykistaistelu näyttää kentällä.

Alta löytyvä koostevideo sisältää lennokeilla kuvattua materiaalia muun muassa Ukrainan 93. mekanisoidun prikaatin ja 44. tykistöprikaatin öisistä iskuista miehittäjiä vastaan.

Videon Telegramissa jakaneen ukrainalaismedia censor.netin päätoimittaja Juri Butusovin mukaan videolla nähdään esimerkiksi 155 millimetrin haupitsin osuma suoraan venäläisten asemaan. Tämän jälkeen tykistö osuu asemasta paenneisiin sinne tänne säntäileviin venäläisiin. Videolla näytetään useita osumia suoraan venäläissotilaiden keskelle ja kranaattitulta Venäjän asemiin.

Bahmutissa on käyty kovia taisteluita jo pitkään. Ukrainalaisten mukaan Venäjä on yrittänyt vallata kaupunkia ja sitä ympäröiviä alueita tappioista välittämättä.

Ukrainalaisupseerit kertoivat Bahmutissa hiljattain vierailleelle CNN:n kuvausryhmälle Venäjän hyökkäävän toistuvissa aalloissa. Ukrainan lennokkien ohjaaman tykistön kerrottiin aiheuttavan viholliselle valtavia menetyksiä.

Myös ukrainalaiset ovat tiettävästi kärsineet Bahmutissa kovia tappioita. Eräs upseeri kertoi amerikkalaistoimittajille, että sotilaita menetetään alueella jopa kymmeniä päivässä.

A video compilation of Ukrainian strikes hitting the Russian infantry near Bakhmut in the Donetsk Oblast, where heavy battles continue.

Acc. to Butusov, this is the joint work of the 93rd Mechanized Brigade, 44th Artillery Brigade and "3-я ошбр" (anyone heard about this unit?). pic.twitter.com/fWgGCjbdIc

— Status-6 (@Archer83Able) December 1, 2022