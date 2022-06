Ukrainan synkät opetukset – Viron komentajan mukaan Naton puolustusmalli on ajateltava uusiksi

Viron puolustusvoimien komentaja Martin Heremin mukaan ei ole enää epäilystäkään siitä, etteikö Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi valmis käyttämään sotilaallista voimaa ja jopa uhkailua ydinaseilla saavuttaakseen geostrategiset päämääränsä.

Herem teroittaa Financial Timesin kirjoituksessaan, että Moskovan laskelmiin voi vaikuttaa enää vain vahvalla puolustuksella.

– Väistämätön päätelmä on se, ettei pidäke toiminut Ukrainan kansalle. Heidän kimppuunsa hyökkääminen oli selvästi hulluutta, mutta silti Vladimir Putin teki sen, kenraaliluutnantti Herem kirjoittaa.

– Vain yhdellä asialla on tästä eteenpäin merkitystä: meidän on oltava sotilaallisesti valmiita kaikkiin tilanteisiin, hän jatkaa.

Herem muistuttaa, etteivät hyökkäystä edeltäneinä viikkoina esitetyt uhkaukset talouspakotteista tai diplomaattiset yritykset onnistuneet estämään Putinia lähettämästä joukkojaan rajan yli.

– Venäjän uhka Euroopan turvallisuusjärjestykselle on johtanut uuteen poliittiseen ja sotilaalliseen todellisuuteen, jossa aggressiota Nato-liittolaisia vastaan ei voida sulkea pois.

Hänen mukaansa lännessä on lähdetty siitä, että jos Kremlin kanssa keskustellaan ja osoitetaan tiettyä sotilaallista voimaa, laskettaisiin siellä hyökkäyksen hinnan olevan liian korkea.

– Jälkikäteen arvioituna ainoa järkevä ja realistinen toimintatapa olisi ollut nopea ja laajamittainen sotilaallinen apu, jolla Ukrainan puolustuskykyä olisi vahvistettu huomattavasti, Martin Herem sanoo.

Hän muistuttaa monien länsimaiden kouluttaneen ukrainalaisia hyökkäystä edeltäneinä vuosina. Laajemmat toimet olisivat Heremin mukaan tuskin estäneet sotaa, mutta se olisi saatettu pystyä pysäyttämään nopeammin. Tämä olisi hänen mukaansa säästänyt henkiä.

– Näyttää kuitenkin siltä, että Venäjän kynnys aggressiolle on pudonnut yhä alemmas jokaisen sen viimeisen 30 vuoden aikaisen sotilastoimen myötä.

Samalla kun Venäjän halu näyttää voimaa on kasvanut, on lännen vastaus ollut Martin Heremin mukaan usein liian pehmeä.

– Pidäke on toiminut tähän asti Nato-liittolaisten kohdalla ja emme ole kohdanneet sotilaallista aggressiota. Meillä ei kuitenkaan ole takuita, koska Putin ei ole valmis pelaamaan samoilla säännöillä kuin me muut, hän varoittaa.

Viron puolustusvoimien komentajan mukaan lännen lähestymistapaan tarvitaan nyt perustavanlaatuinen muutos.

– Meidän on siirryttävä rankaisun muodostamasta pidäkkeestä estämisen muodostamaan pidäkkeeseen. Meidän on toisin sanoen oltava valmiita estämään Venäjää ottamasta tuumaakaan Naton aluetta sen sijaan, että me vain yritämme valloittaa takaisin miehitettyjä alueita. Meidän on ajateltava tavoitteemme uudelleen ja ennen kaikkea meidän on rakennettava vahvemmat puolustukset.

Estonian CHOD General Herem for the FT. In UA deterrence failed. NATO has to be able to defend every inch of its territory ftom day one, not liberate occupied territories later. Link here: https://t.co/zKhsPXYBr0 pic.twitter.com/j04CVRFLFg

— sven sakkov (@sakkov) June 24, 2022