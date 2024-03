Ukrainan sota vahvistaa niin Pohjois-Korean kuin Etelä-Koreankin aseteollisuutta

Ensimmäiset raportit siitä, että Venäjä ostaa ampumatarvikkeita Pohjois-Koreasta, tulivat viime syksynä. Sen jälkeen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston strategisen viestinnän koordinaattori John Kirby esitteli satelliittikuvia, jotka varmistivat toimitusten tapahtuneen.

Tammikuun alussa Venäjän joukot käyttivät ensi kertaa pohjoiskorealaisia lyhyen matkan ballistisia ohjuksia Harkovan pommittamisessa. Neue Zürcher Zeitungin (NZZ) mukaan Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle jo miljoonia ohjuksia ja tykistökranaatteja. Niistä sovittiin todennäköisesti Putinin Pohjois-Korean vierailulla syyskuussa 2023.

Etelä-Korean puolustusministeri Shin Won-sik ilmoittaa Venäjän ottaneen vastaan ainakin 5 500 kontillista ampumatarvikkeita Pohjois-Koreasta. Lontoon King’s Collegen Ramon Pardon mukaan tämä on todennäköisesti vasta alkua suuremmille toimituksille. NZZ:n haastattelema Etelä-Korean maavoimien kolmannen armeijan entinen komentaja, kenraaliluutnantti Chun In-bum arvelee, että tulevaisuudessa Pohjois-Korea voi suunnata joidenkin asetehtaiden koko tuotannon Venäjälle.

Aseiden myynti hyödyttää Pjongjangia sekä taloudellisesti että poliittisesti. Moskova ei enää tue uusia pakotteita Kim Jong-unin hallintoa vastaan YK:n turvallisuusneuvostossa ja tulevaisuudessa se voi toimittaa Pohjois-Korealle uusia aseita, joilla voidaan korvata vanha neuvostoaikainen kalusto.

Mutta myös Etelä-Korea lähettää aseita Eurooppaan, vaikka se ei lakiensa takia voi lähettää niitä suoraan Ukrainalle. Vuonna 2022 Soul myi aseita 17 miljardin euron edestä, josta 13 miljardilla Puolalle. Viime vuonna Etelä-Korea myi Puolalle aseita 20 miljardilla eurolla. Varsova teki tilauksia panssarivaunuista, telahaupitseista, kevyistä rynnäkkökoneista ja raketinheittimistä. Tilattavalla kalustolla korvataan Ukrainalle lähetettyä kalustoa. Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeolin tavoitteena on nostaa maansa maailman neljänneksi suurimmaksi aseviejäksi vuoteen 2027 mennessä.

Etelä-Korealla on aseviejänä monia etuja, joista tärkein on toimitusten nopeus. Puola sai ensimmäiset K-9-telahaupitsinsa viidessä kuukaudessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi jotkin eteläkorealaiset asejärjestelmät ovat edullisempia kuin niiden länsimaiset vastineensa, mutta eivät kuitenkaan yhtään heikompia. Esimerkiksi AT-1K Raybolt -panssarintorjuntajärjestelmä maksaa vain kolmanneksen amerikkalaisen Javelinin hinnasta, ja myös K-9:t ovat selvästi edullisempia kuin niiden saksalaiset vastineet.

Etelä-Korean asejärjestelmät täyttävät Naton standardit, joten niiden hankinta on loogista Itä-Euroopan jäsenmaille. Kauppa Nato-maiden kanssa puolestaan vahvistaa Etelä-Korean liittoa Yhdysvaltojen kanssa.

