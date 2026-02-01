Ukrainan rauhanneuvotteluja lykätään – taustalla Iranin tilanne

Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisiä uusia kolmikantaneuvotteluja lykätään keskiviikkoon, vahvistaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Neuvottelujen oli tarkoitus alkaa sunnuntaina Abu Dhabissa, mutta viestipalvelu X:ssä kirjoittavan Zelenskyin mukaan neuvotteluja käydään alkavan viikon keskiviikkona ja torstaina.
– Ukraina on valmis asiapitoiseen keskusteluun, ja olemme kiinnostuneita varmistamaan, että lopputulos vie meitä lähemmäs sodan todellista ja arvokasta päättymistä. Kiitos kaikille, jotka auttavat, Zelenskyi kirjoittaa.
Politicon mukaan neuvottelujen viivästymisen syynä on Iranin tilanne. Jännitteet maiden välillä ovat kasvaneet viime viikkojen aikana, ja Yhdysvaltojen on arvioitu voivan iskeä lähiaikoina Iraniin.
Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi viikonloppuna Kremlin edustajan Kirill Dmitrievin Floridassa. Politicon mukaan Witkoff kuvaili tapaamista ”tuottoisaksi ja rakentavaksi”, mutta totesi Ukrainan ja Venäjän olevan yhä erimielisiä Donbasin alueen kohtalosta. Ukraina on tyrmännyt vaatimukset alueen luovuttamisesta Venäjälle.
