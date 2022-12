Ukrainan puolustusministeriö siteeraa Pretty Woman -elokuvaa

Ukrainan puolustusministeriö lainaa säännöllisissä rintamaraporteissaan netissä aina jotain tunnettua ajattelijaa.

Keskiviikkona Ukrainan lainaama sitaatti oli seuraava, mitä ilmeisimmin Venäjälle osoitettu: Big mistake. Big. Huge.

Tämän Iso virhe. Iso. Valtava. -tokaisun sanojaksi ilmoitettiin Vivian Ward.

Kyse on vuoden 1990 Pretty Woman -elokuvasta ja Julia Robertsin esittämän Vivian Wardin kuuluisasta kuittauksesta luksuskaupan myyjättärelle. Sen voi nähdä alla olevalta Youtube-videolta.

Ukrainan raportin mukaan eliminoituja vihollisia oli vuorokaudessa tullut 540 lisää. Droneja oli pudotettu 14.

"Big mistake. Big. Huge."

Vivian Ward

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Dec 7: pic.twitter.com/EnyHmpUCAL

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 7, 2022