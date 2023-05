Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vierailulla Roomassa

Ukrainan presidentin valtiovierailut jatkuvat tänään Roomassa, jossa hän tapaa Italian presidentin Sergio Mattarellan, pääministeri Giorgia Melonin ja paavi Franciscuksen. Vierailu Italiaan on ensimmäinen, sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

Saapuessaan Ciampinon sotilaslentokentälle Volodymyr Zelenskyi twiittasi kyseessä olevan ”tärkeä vierailu Ukrainan lähestyessä voittoa.”

Erityinen mielenkiinto kohdistuu presidentti Zelesnkyin ja paavi Franciscuksen tapaamiseen, sillä katolisen kirkon johtaja on viime aikoina pyrkinyt sinnikkäästi toimimaan rauhanvälittäjänä Moskovan ja Kiovan välillä.

Toimittajille paavi on antanut ymmärtää, että ”jotain” on tekeillä ja Vatikaanilla on ”tehtävä” käynnissä. Tarkempia tietoja katolisen kirkon johtaja ei kuitenkaan ole antanut. Julkisesti Moskova ja Kiova ovat kertoneet olleensa yllättyneitä paavin puheista, kertoo saksalainen Deutsche Welle.

Aikaisemmin tällä viikolla paavi tapasi Venäjän eroavan Vatikaanin suurlähettilään Alexander Avdeyevin, jonka italialainen sanomalehti Il Messagero uutisoi vieneen mukanaan kirjeen presidentti Vladimir Putinille.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023