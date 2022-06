”Ukrainan pitää valita puolensa tai sen olemassaolo lakkaa”

Ukrainalle EU-jäsenyyden tavoittelu on osa pyrkimystä ankkuroida uudelleenrakennettu maa länteen, kirjoittaa Bruegel-tutkimuskeskuksen varajohtaja Maria Demertzis Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessa.

EU-komissio kertoi perjantaina suosittelevansa Ukrainalle EU:n virallisen jäsenehdokkaan asemaa.

EU:ssa Ukrainan täysjäsenyyttä on kuitenkin toppuuteltu, Demertzis kirjoittaa, eikä sen katsota olevan ajankohtainen juuri tällä hetkellä. Vaihtoehtoja Ukrainan EU-jäsenyydelle onkin pohdittu myös julkisuudessa. Täysjäsenyyttä vastustetaan tutkijan mukaan lähinnä kahdesta syystä, joista ensimmäinen on ”laajentumisväsymys”.

– Toinen syy Ukrainan jäsenyyden vastustamiseen on, että EU:n laajentumisella on tässä tapauksessa geopoliittistakin merkitystä. Kiinan nousu on jo aiemmin johtanut siihen, että maailmassa on enemmän taloudellista kilpailua kuin yhteistyötä, Demertzis kirjoittaa.

– Ukrainan sota on jyrkentänyt geopoliittisia jakolinjoja ja pakottanut EU:n terästämään globaalia rooliaan useilla eri tavoilla.

Venäjä-suhde on avainasemassa EU:n kansainvälisestä asemasta keskustelatessa, hän toteaa. Tässä myös Ukraina on keskeisessä asemassa.

– Yhdet näkevät Ukrainan puskurina EU:n ja Venäjän välillä, toisten mielestä Ukraina loisi nimenomaan EU-jäsenmaana paremman vastapainon Venäjälle.

Ukrainan pitää nyt valita puolensa, sillä maan olemassaolo riippuu siitä, Demertzis arvioi.

– EU:n ei pidä unohtaa, että jäsenyystoive osoittaa Ukrainan pitävän juuri EU:ta tavoittelemisen väärttinä arvoyhteisönä. Ukrainan pitää nyt poliittisten järjestelmien leikkauspisteessä valita puolensa. Muuten maan olemassaolo lakkaa. Ukrainan jäsenhakemus merkitsee muutakin kuin pyrkimystä liittyä unionin jäseneksi, se on myös taistelua eloonjäämisen puolesta.