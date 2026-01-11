Verkkouutiset

Isku viestintätorniin Moskovan alueella. Kuva Ateshin Twitter-tililtä.

Ukrainan partisaanit iskivät Moskovan lähellä

  • Julkaistu 11.01.2026 | 15:01
  • Päivitetty 11.01.2026 | 19:04
  • Atesh
Todistamme, että vihollisen selusta ei ole turvallinen alue, Atesh-partisaanit sanovat.
Ukrainalaiset Atesh-partisaanit Venäjän ovat kertomansa mukaan polttaneet armeijan ilmapuolustusyksikön viestintätornin Moskovan alueella. Asiasta uutisoi Kyiv Post.

– Agenttimme suorittivat onnistuneen sabotaasioperaation Moskovan alueella iskemällä Venäjän ilmailuvoimien ilmatorjuntaohjusjoukkoihin kuuluvan 5. ilmapuolustusdivisioonan järjestelmän osaan, sunnuntaina 11. tammikuuta julkaistussa lausunnossa luki.

Viestintätornin kerrotaan toimineen 5. ilmapuolustusdivisioonan viestintä- ja komentokeskuksena, joka tarjosi turvallisen radiolinkkiyhteyden nopeaan tiedon ja käskyjen vaihtoon komento- ja alempien ilmapuolustusyksiköiden välillä.

Siellä sijaitsi myös elektroninen tiedustelu- ja signaalin sieppauslaitteisto, joka on ratkaisevan tärkeää tiedon hankkimiseksi ja alueen yleisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.

– Tämän viestintäkeskuksen tuhoaminen heikentää ilmapuolustuspotentiaalia Keski-Venäjällä. Häiriintynyt koordinaatio, komento ja valvonta sekä tiedustelutietojen menetys tekevät koko järjestelmästä vähemmän tehokkaan. Todistamme, että vihollisen selusta ei ole turvallinen alue, Atesh sanoi.

Ateshin partisaanien tiedetään toimivan kaikkialla Venäjällä.

Vuonna 2025 Ukrainan vastarintaliike siirtyi paljon perinteisen partisaanisodankäynnin ulkopuolelle. Se, mikä aiemmin näytti yksittäisiltä sabotaasiteoilta miehitetyillä alueilla, kehittyi koordinoiduksi, valtakunnalliseksi verkostoksi, joka toimii paitsi Krimillä ja Itä-Ukrainassa, myös syvällä Venäjän sisällä.

