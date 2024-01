Ukrainan kerrotaan iskeneen ruutitehtaalle ja öljyvarikolle Venäjällä

Ukrainan kerrotaan tehneen taas lennokki-iskuja Venäjälle. Lähde Ukrainan sotilastiedustelussa kertoo Ukrainska Pravdalle, että kohteena olivat ruutitehdas Tambovin alueen Kotovskissa ja asevoimien öljyvarikko Klintsissä Brjanskin alueella.

Tiedustelulähteen mukaan ruutitehdasiskun tuloksista odotettiin vielä perjantaina iltapäivällä tietoja. Hän kuitenkin kuvailee Klintsin öljyvarikon kärsineen ”merkittäviä vahinkoja”.

Hyökkäykselle on tullut vahvistus myös Venäjältä.

Brjanskin kuvernööri Aleksandr Bogomaz väitti Venäjän ilmatorjunnan pudottaneen kaksi ukrainalaista lennokkia. Ukrainska Pravdan mukaan venäläislähteissä on puhuttu myös ruutitehtaalle pudonneesta lennokista. Venäläistietojen mukaan mitään vahinkoa ei kuitenkaan aiheutunut.

Klintsissä on taas raportoitu suuresta tulipalosta. Palosta on julkaistu videomateriaalia sosiaalisessa mediassa.

– Vladimir Putin on keskittänyt valtaosan elektronisen sodankäynnin kalustostaan ja ilmapuolustuksestaan miehitettyyn Ukrainaan. Iskut Venäjällä oleviin sotilaskohteisiin tulevat jatkumaan, tiedustelulähde sanoo.

Four oil reservoirs are burning at an oil depot in Klintsy, Bryansk region of Russia that was attacked by a drone last night, Russian media report.

Residents of nearby homes have been evacuated. The fire has been assigned an increased level of complexity. https://t.co/hRQF3mqp0U pic.twitter.com/KirIz17J4P

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2024