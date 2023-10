Ukrainan kerrotaan hyökänneen Venäjän lentokentille – ”yksi pahimmista iskuista”

Ukrainan kerrotaan iskeneen rajusti viime yönä Venäjän sotilaslentokentille miehitetyissä Berdjanskissa ja Luhanskissa.

Asiasta kertoo muun muassa The Wall Street Journalin ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov viestipalvelu X:ssä.

Iskut on vahvistettu epäsuorasti Venäjän ilmavoimista runsaasti materiaalia ja sisäpiirin tietoja julkaisevalla venäläisellä Fighterbomber-kanavalla Telegramissa.

Fighterbomber-kanavalla todetaan, että kyseessä on yksi vakavimmista iskuista sitten hyökkäyssodan alkamisen, ellei vakavin. Venäläisten sanotaan kärsineen kovia tappioita. Ukrainan mukaan iskussa tuhottiin helikoptereita ja muuta kalustoa.

Big Ukrainian strikes overnight on Russian military airfields in occupied Berdyansk and Luhansk. Russian military analyst says it may be the worst hit on Russian army aviation since the war began, with losses in aircraft and personnel. Ukraine says helicopters and equipment hit. pic.twitter.com/udA01GyuAK

Ukraine says it hit airfields in Luhansk and Berdyansk overnight; one TG channel says ATACMS were used, and there were major losses: "one of the most serious blows since the beginning of the special military operation" https://t.co/JsECI0bUL3. Video from: https://t.co/WGyGN6wYOC pic.twitter.com/nXRcC2GbbT

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 17, 2023