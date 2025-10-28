Verkkouutiset

Venäjän tutka Ukrainan lennokin tähtäimessä. ukrinform/youtube.com

Ukrainan erikoisjoukot iskivät: Venäjä menetti kaksi tärkeää tutkaa

  • Julkaistu 28.10.2025 | 16:09
  • Päivitetty 28.10.2025 | 16:09
Iskujen kerrotaan tapahtuneen Itä-Ukrainassa.
Ukrainan asevoimien tiedustelun erikoisjoukot ovat julkaisseet videomateriaalia lennokki-iskuista Venäjän ilmapuolustuksia vastaan.

Lennokkien käyttöön erikoistuneen Prymary-yksikön videolla näytetään lennokkien osumat peräti kahteen Podlet-tutkajärjestelmään ja yhteen S-300V-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään.

Podlet on edistynyt tutkajärjestelmä, jota käyetään erityisesti matalalla ja erittäin matalalla lentävien kohteiden havaitsemiseen. Kahden Podletin tuho on kipeä menetys hyökkääjän joukoille.

Iskujen kerrotaan tapahtuneen viimeisen kahden viikon aikana itäisessä Ukrainassa. Ukrainalaiset kertovat tuhonneensa erikoisoperaation aikana myös sotilaskuorma-autossa matkustaneen venäläisryhmän.

