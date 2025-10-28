Ukrainan erikoisjoukot iskivät: Venäjä menetti kaksi tärkeää tutkaa

Ukrainan asevoimien tiedustelun erikoisjoukot ovat julkaisseet videomateriaalia lennokki-iskuista Venäjän ilmapuolustuksia vastaan.
Lennokkien käyttöön erikoistuneen Prymary-yksikön videolla näytetään lennokkien osumat peräti kahteen Podlet-tutkajärjestelmään ja yhteen S-300V-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään.
Podlet on edistynyt tutkajärjestelmä, jota käyetään erityisesti matalalla ja erittäin matalalla lentävien kohteiden havaitsemiseen. Kahden Podletin tuho on kipeä menetys hyökkääjän joukoille.
Iskujen kerrotaan tapahtuneen viimeisen kahden viikon aikana itäisessä Ukrainassa. Ukrainalaiset kertovat tuhonneensa erikoisoperaation aikana myös sotilaskuorma-autossa matkustaneen venäläisryhmän.
Special forces of the Defence Intelligence of Ukraine from the "Prymary" unit have destroyed two radar stations — the 48Ya6-K1 Podlyot and a 9A82 launcher from the S-300V surface-to-air missile system — in the Donbas over the past two weeks, the HUR reported. During the… pic.twitter.com/p5bO0OODCJ
— WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2025