Ukrainan asetoimituksille avataan toinen reitti

Tähän päivään asti ainoa päälogistiikkakeskus aseiden ja sotilaskaluston toimittamiseksi Ukrainaan on sijainnut Kaakkois-Puolan Rzeszowissa. Uusi asekuljetusten koordinointi- ja kuljetuskeskus aloittaa toimintansa Romaniassa tammikuussa 2026.

Asian on vahvistanut Naton Ukrainan tukemisesta vastaavan NSATU-yksikön komentaja kenraalimajuri Mike Keller.

Romaniaan luotu logistiikkakeskus on toiseksi suurin Rzeszowin jälkeen, joka on ollut pääväylä aseiden, kaluston ja varusteiden toimituksissa. Romanian keskus toimii yhteistyössä puolalaisen keskuksen kanssa. Uuden keskuksen myötä Naton kuljetuskapasiteetti Ukrainaan käytännössä kaksinkertaistuu erityisesti PURL-mekanismilla (Prioritised Ukraine Requirements List) hankittujen aseiden osalta, jotka Euroopan maat ovat ostaneet Yhdysvalloista Ukrainalle toimitettaviksi. Uusi logistiikkakeskus tulee Naton suoraan komentoon.

Uuden keskuksen lisääminen poistaa riippuvuuden yhdestä toimituskeskuksesta. Erityisesti ilmatorjunnan, sen ohjusten ja ammusten osalta tällä on suuri merkitys. Vuonna 2025 Rzeszowin kautta on Kellerin mukaan toimitettu Ukrainaan 220 000 tonnia sotilasapua, joka on tarkoittanut 9000:ta kuorma-autollista, 1800:aa junanvaunullista ja 500:aa kuljetuskoneen kuormallista.

Vaikka Washingtonista on puhuttu suorien lahjoitusten lopettamisesta, aseiden toimittamisessa Ukrainaan ei ole ollut mitään operatiivista taukoa. PURL-järjestely muutti ainoastaan taloudellisen vastuun toimitusten tahtia hidastamatta.

– Yhdysvallat ei odota maksua ennen toimituksen aloittamista. Heti kun PURL-paketista tulee ilmoitus, materiaalia aletaan toimittaa, selventää Keller.

Toiminta mahdollistaa täyden tuotantonopeuden Yhdysvalloissa Euroopan liittolaisten ottaessa rahoitusvastuun, missä toteutetaan presidentti Donald Trumpin strategiaa sotilasavun muuttamisesta Yhdysvaltain vientikaupaksi.