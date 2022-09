Ukrainan aseapu yltämässä historiallisiin mittoihin

Ukrainan länneltä saama aseapu on vain muutamassa kuukaudessa kasvanut historiallisiin mittoihin, uutisoi SVT. Tieto perustuu saksalaisen Kiel Institute for the World Economy-tutkimuslaitoksen laatimaan arvioon. Tutkimuslaitos muistuttaa lukujen perustuvan avoimiin lähteisiin, kuten Ukrainaa tukevien hallitusten raportteihin ja uskottaviin medialähteisiin. Kaikki maat eivät ole paljastaneet Ukrainalle lähettämänsä aseavun koko laajuutta.

Ukrainan tukijoista omassa luokassaan on Yhdysvallat. Maa oli syyskuun alkuun mennessä tukenut Ukrainaa aseellisesti yli 15 miljardin dollarin edestä. Vertailun vuoksi todettakoon, että Suomen puolustusbudjetti oli vuonna 2021 noin 4,6 miljardia dollaria.

Ukraina on nyt ohittamassa Israelin Yhdysvaltojen aseavun suurimpana vastaanottajana. Israel on viimeisen 70 vuoden aikana ollut Yhdysvaltojen keskeisin liittolainen Lähi-idässä, ja maan on tarkoitus vastaanottaa 38 miljardin arvoista yhdysvaltalaista aseapua vuosina 2019-2028. Ukraina on nyt lyömässä nämä lukemat.

Asetoimituksia seuraavan Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti SIPRI:n tutkija Pieter Wezeman kiinnittää huomiota kahteen asiaan Ukrainan saamassa aseavussa.

– Kyse on kevyistä aseista, panssarivaunuista ja tykistöstä. Joitakin helikoptereita, mutta ei kehittyneitä hävittäjiä. Fokus on ollut maassa käytettävissä aseissa.

Tutkija myös huomauttaa Ukrainan saaneen länneltä huomattavasti ammuksia. Pelkästään Yhdysvallat on toimittanut 60 miljoona ammusta pienempiin aseisiin, hän kertoo.