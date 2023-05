Ukrainalle hankitaan 300 kilometriin kantavia ohjuksia

Britannia hankkii Ukrainalle ohjuksia ja raketteja, joiden kantama on 100–300 kilometriä, kertoo Britannian puolustusministeriön alaisuudessa toimiva International Fund for Ukraine (IFU) -rahasto sivustollaan.

Britannian puolustusministeriö hallinnoi rahastoa. Britannian lisäksi IFU:n toimintaan osallistuvat Norja, Alankomaat, Tanska ja Ruotsi.

Ohjuksille asetettujen kriteerien mukaan niitä vastaan puolustautumisen ja niihin kohdistetun häirinnän pitää olla vaikeaa. Ohjusten pitää myös soveltua laajoihin, koordinoituihin hyökkäyksiin.

Maat aikovat ostaa Ukrainalle rahaston kautta myös muun muassa silta-ajoneuvoja, miinanraivauskalustoa ja lennokkien torjuntaan soveltuvia tutkia ja asejärjestelmiä.

Missiles with up to 300km reach for Ukraine

The UK, Norway, the Netherlands, Denmark and Sweden participate in a fund called IFU (International Fund for Ukraine). The fund has started procurement of high end weapons amongst which missiles that have a reach of up to 300 km.

— René Duba (@ReneDuba) May 2, 2023