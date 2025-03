Ukrainalaispoliitikon yllätysarvio: Donald Trump saattaakin lisätä tukea meille

Ukrainan puolustus-, turvallisuus- ja tiedusteluvaliokunnan jäsen, presidentti Volodymyr Zelenskyin Kansan palvelija-puoluetta edustava Fedir Venislavski sanoo virolaisen Postimees-lehden haastattelussa, ettei USA:n tuen välitön loppuminen tuottaisi katastrofia ja maa selviäisi vähintään vuoden 2025 loppuun.

– Toki muuttuisi meillä vaikeammaksi, mutta ei katastrofia syntyisi. Meillä on voimavaroja ainakin vähintään vuodeksi. Tiedämme, kuinka kompensoida, jos kumppaneidemme aseavussa alkavat ongelmat.

Fedir Venislavskin mukaan hän ”ei näe, että Yhdysvallat ei enää haluaisi auttaa Ukrainaa”. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnolta saatava aseapu on hänestä mahdollista.

– Se riippuu Venäjän suhtautumisesta, siitä, kuinka paljon he ovat valmiita sopimaan [välirauhasta]. Trump on pragmaatikko. Kun hän näkee Venäjän jättävän hänen vaatimuksensa huomioitta, saattaa hän vastineeksi lisätä apua meille ja antaa meille sitä, mikä on kivuliasta Venäjälle.

Myös Ukrainan presidentin edustajana maan parlamentissa toiminut Venislavski painottaa, että ”Trumpille on erittäin tärkeää, että neuvottelut olisivat menestyksekkäät ja tuottaisivat jonkin tuloksen”.

– Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on varmasti motivaatiota vähintään välirauhan solmimiseksi, arvioi Venislavski valiokunnassa ja venäläislähteistä saamien tietojensa pohjalta.

Poliitikko huomauttaa, että Ukrainan oman sotilastiedustelun ja liittolaisten tiedusteluarvioiden mukaan Venäjää koettelevat todella vakavat taloudellis-sosiaaliset ongelmat, jollei sota lopu vuonna 2025. Sosiaaliset ongelmat kerääntyvät, esimerkiksi terveydenhuollossakin.

– Se on jo myönteistä, että Venäjä alkoi neuvotella Yhdysvaltojen kanssa, koska se antaa mahdollisuuden sodan lopettamiseksi. Ennemmin tai myöhemmin päädymme välirauhaan, muttei varmasti siihen hintaan, että Ukrainan pitää ylittää omat ”punaiset viivansa”, vakuuttaa kansanedustaja.

– Vastavuoroisten hyökkäysten lopettamissopimus Mustallamerellä on Ukrainalle erittäin oleellinen, koska se mahdollistaa Ukrainan viedä suuremmassa määrin viljaa ja muita tuotteita. Ukrainalle kysymys on taloudellisesta vakaudesta.

Venislavski toivoo seuraavaksi vastavuoroista sopimusta energiakohteiden koskemattomuudesta.

– Mahdollista, että sitä seuraisivat vielä ”muut sektorikohtaiset sopimukset” hyökkäämättömyydestä.

Hänen mukaansa hyökkäämättömyyssopimuksessa tulisi ennen kaikkea listata sen piirissä olevat energiatuotannon kohteet.

– Sopimusta voisi valvoa teknisin ratkaisuin, esimerkiksi satelliitein. Ukraina liittolaisten välineillä on mahdollista varmistaa Ukrainaa vastaan laukaistujen ohjusten ja droonien liikkeet, Mahdollista on myös kansainvälisten tarkkailijoiden sijoittaminen tärkeimpiin kohteisiin, mutta keskiössä olisivat tekniset välineet, Venislavski sanoo.