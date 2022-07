Ukrainalaisia majoittava TS:lle: Suuri huoli, mitä syksyllä tapahtuu

Yhteensä 31 442 ukrainalaista on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Noin 18 000 heistä on tällä hetkellä yksityismajoituksissa, kuten marjatiloilla tai perheissä.

Pitkittyvä tilanne koetaan ongelmalliseksi niin majoittajien kuin ukrainalaistenkin keskuudessa. Asiasta kertoo Turun Sanomat.

Alanteen tila Paimiossa majoittaa 110 sotaa paennutta Ukrainalaista. He ovat tilalla jo aiemmin työskennelleiden perhettä ja tuttuja. Tilaa pyörittävät Antti ja Aarni Alanne ovat kuitenkin nyt huolissaan resurssiensa riittämisestä ja viranomaisilta tulevan avun vähyydestä.

– Ihmiset eivät ymmärrä tätä tilannetta. Suomessa sosiaalihuolto on niin vahva, että se yleisajatus on, että kyllä valtio hoitaa. Mutta kun tässä tilanteessa se ei hoida, tilan toimitusjohtaja Aarni Alanne sanoo.

Erityisesti huolettaa ukrainalaisten majoittaminen kesän jälkeen, kun ilmat viilenevät. He kokevat jääneensä asian kanssa yksin.

– Suurin huoli on oikeastaan se, että mitä syksyllä tulee tapahtumaan. Meillä on tällä hetkellä 130 majoituspaikkaa. Nämä ovat kaikki tarkastettuja asiallisia majoitukseen tarkoitettuja tiloja, mutta puolet majoituspaikoista on kustannustenkin puolesta sellaisia, mitä emme pysty talvella lämmittämään järkevästi, Alanne kertoo.

Alanteet vetoavatkin viranomaisia ottamaan vastuuta ukrainalaisten kohtalosta.